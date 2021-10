Silber in US-Dollar, Monatschart vom 15. Oktober 2021

Gold in US-Dollar, Monatschart vom 15. Oktober 2021

Wenn man über Vermögenserhaltung oder irgendeine Form der konservativen Absicherung spricht, kommt man schnell auf Gold zu sprechen. Das glänzende Edelmetall hat in der Vergangenheit schon die eine oder andere Zivilisation gerettet. Die weniger offensichtliche Wahl ist Silber, aber dieses Edelmetall befindet sich derzeit in einer einzigartigen Situation, der sich jeder Spekulant bewusst sein sollte, der eine Absicherung gegen die Inflation sucht. Silber, der Vorteil gegenüber Gold.Es ist nicht nur eine gute Wahl, um sich gegen überzogene Marktrisiken abzusichern. Es ist massiv unterbewertet und als solches eine erstklassige Anlagemöglichkeit an sich.Ein Blick auf den Monatschart der letzten 40 Jahre, zurück bis 1980, als die USA ebenfalls mit einer Krise konfrontiert waren, lies die Silberpreise in die Höhe schnellen. Insgesamt spiegeln die Preise derzeit jedoch Durchschnittswerte wider, die den damaligen Durchschnittswerten entsprechen.Im Vergleich zum monatlichen Goldchart können wir sehen, was aus dem Ruder gelaufen ist. Der Goldpreis hat sich seither von seinen damaligen Durchschnittswerten um fast 300% erhöht. Wir sehen keine fundamentalen Gründe, die eine solche Divergenz zwischen den beiden Werten rechtfertigen.Da Silber so stark unterbewertet ist, hat es ein enormes zusätzliches Potenzial, sobald es gezwungen ist, aufzuholen. Dies spiegelt sich teilweise in der Spanne zwischen dem Kassapreis und dem tatsächlichen Wert des physischen Silbers, das erworben werden kann, wider. Seit fast zwei Jahren ist eine Spanne von fast 20% zu beobachten. Es würde nicht überraschen, wenn eine Angebotsverknappung eine Aufwärtsbewegung in Gang setzen könnte.