Gold kennt nur ein Ziel - Preise über 2.000 USD je Unze!

Quelle Chart: Guidants

Etwas spitzzüngig formuliert und dennoch meine subjektive Einschätzung. Denn wie bereits zu Beginn des Monats März - konkret am 9. März - zur letzten größeren Gold-Analyse mit dem Titel: "Ein neues Kapital beginnt" treffend bemerkt, geschieht am Edelmetall- wie auch generell dem Rohstoffmarkt zu Zeiten wie diesen, wahrlich einiges. Obgleich der Goldpreis im weiteren März-Verlauf die Nerven der Goldanleger strapazierte, so wurde einerseits das Level von 1.912/1.905 USD mit Bravour verteidigt und andererseits eine gesunde Basis für das nunmehr mögliche nachfolgende gelegt. Mehr dazu im Nachgang.Die charttechnische Ausgangslage besticht aktuell in seiner Stringenz des generellen Fahrplans, wie u.a. im Devisenradar-Clip vom 5. April bemerkt. So geschehen sollte das edle Metall oberhalb von 1.905 USD seine Beruhigung finden und wieder in Richtung des Widerstands bei 1.952/1.955 USD ansteigen können. Ein Anstieg darüber, so das gegenwärtige Geschehen, verspricht dabei eine weitere Performance in Richtung der runden 2.000 USD-Marke.Wahrscheinlich jedoch nicht ohne vorherige Konsolidierung oder gar erneuten Pullback an das aktuell bereits überwundene Level von 1.952/1.955 USD. Ein solches Setup wäre in den folgenden Tagen/Wochen durchaus konstruktiv zu sehen, bevor im Sinne einer bullischen Saisonalität ab Mai, endgültig und dauerhaft die Marke von 2.000 USD je Unze überwunden werden könnte. Das in diesem Zusammenhang das nominelle Allzeithoch bei 2.075 USD einen abermaligen Angriff erfahren dürfte, sollte selbsterklärend sein.Oberhalb dieser Marke wäre im weiteren Verlauf das Niveau von 2.140 USD als nächste Zielzone zu definieren.Sollte sich der Goldpreis wider Erwarten doch nochmals unter 1.900 USD begeben, wäre ein tieferes Durchatmen einzukalkulieren. Dabei sollten Anschlussverluste bis 1.850 USD bzw. 1.830 USD durchaus berücksichtigt werden, bevor ein Wiedererstarken möglich scheint. Tiefere Notierungen als 1.828 USD erscheinen gegenwärtig kaum denkbar. Sollte dies dennoch geschehen, müsste man eine zeitlich wie preislich ausgedehnte Unklarheit erwarten. Diese könnte den Goldpreis sogar bis 1.790 USD und tiefer zurückführen.Die Stabilisierung des Goldpreises rund um 1.905 USD verlieh die Kraft der bisherigen Performance über 1.952 USD hinaus. Kurzfristig könnten sogar weitere Zugewinne erfolgen, nur um im weiteren Aprilverlauf nochmals einen Rücksetzer an die nunmehrige Unterstützung von 1.952/1.955 USD zu vollziehen. In der Konsequenz wären anschließende Preissteigerungen bis 2.000 bzw. 2.075 USD zu erwarten.Oberhalb von 1.952 bzw. insbesondere von 1.905 USD sind die Bullen im Vorteil. Einzig das Abtauchen unter 1.900 USD könnte die Bären reaktivieren, sodass im weiteren Verlauf tiefere Notierungen zu erwarten wären. Die Marken bei 1.850 bzw. 1.830 USD wären hierbei zu nennen, bevor darunter Niveaus von 1.790 USD und tiefer denkbar erscheinen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.