Exploits Discovery erwirbt weitere Claims entlang des Verwerfungskorridors Appleton

Vancouver, 19. Oktober 2022 - Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD) (OTCQX: NFLDF) (FWB: 634) (Exploits oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mittels Abstecken eine 100%ige Beteiligung an 220 Claim-Einheiten im Gebiet der Exploits Subzone in Zentralneufundland erworben hat. Diese Claims (die neuen Claims) ergänzen die bereits zuvor abgesteckten Claims (weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 27. September 2022). Die neuen Claims erstrecken sich über 55 km2 und befinden sich 10 Kilometer nordöstlich der bereits abgesteckten Claims des Unternehmens. Sie liegen direkt im Streichen der Entdeckungserfolge von New Found Gold und Labrador Gold bei Lotto, Keatts, Big Ader und Midway. Die Strukturinterpretationen von Exploits legen nahe, dass sich die Verwerfung Appleton und der breitere Strukturkorridor über diese erworbenen Claims in Richtung Norden erstrecken.Jeff Swinoga, Chief Executive Officer von Exploits, sagt dazu: Wir freuen uns, unseren Grundbesitz innerhalb der Exploits Subzone entlang des interpretierten Verwerfungskorridors Appleton strategisch zu erweitern. Diese neuen Claims sind eine bedeutende Ergänzung unseres Portfolios und werden einen wichtigen Schwerpunkt im Rahmen unserer Explorationsprogramme darstellen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67864/Exploits_101922_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Übersichtskarte mit den neuen von Exploits erworbenen Claims.Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens leitenden Angestellten (Officers), Directors, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 1.875.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen können bis spätestens 18. Oktober 2025 zum Preis von 0,20 Dollar pro Aktie ausgeübt werden.Ken Tylee, P.Geo., VP of Exploration bei Exploits, ist der qualifizierte Sachverständige in den Provinzen Ontario und Neufundland und Labrador im Sinne von NI 43-101. Herr Tylee hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet derzeit aktiv seine Goldprojekte in der Exploits Subzone, die sich über Mineralkonzessionen mit ungefähr 2.000 Quadratkilometer Grundfläche erstrecken. Die Explorationsmethodik 2.0 des Unternehmens konzentriert sich auf die Entdeckung von hochgradigem, strukturell gelagertem, epizonalem Gold, ähnlich dem Erfolg von New Found Gold in den Zonen Keats und Lotto in der Appleton-Zone. Exploits nutzt sein lokales Team und sein geologisches Verständnis, um sich zu einem der größten Explorationsunternehmen in der Exploits Subzone zu entwickeln.FÜR DAS BOARD/gez./ Jeff SwinogaPresident und CEOShanda Kilborn, VP, Investor Relations+1 (778) 819-2708investors@exploits.goldhttps://exploitsdiscovery.comDie Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Danksagung: Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!