Rio Tinto attackiert entscheidenden Widerstand

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. hat sich erneut weiter nach oben orientiert. Wie zur Analyse vom 11. November 2025 vermutet, sollte sich mit dem Sprung über 54,10 GBP weiteres Aufwärtspotenzial bis 56,50 GBP sowie dem folgend bis 58,41 GBP entfalten. Mehr noch: Die Aktie attackierte während dieser Handelswoche bereits den Widerstand von 62,82 GBP.
Eine temporäre Verschnaufpause sollte an dem grundsätzlich bullischen Gesamtbild nichts verändern, sodass oberhalb der nunmehrigen Unterstützung von 58,41 GBP die Lage positiv bleibt. Ein Ausbruch über 62,82 GBP verspricht hierbei weitere Zugewinne bis 67,88 GBP.
Sollte es hingegen zu einem Wochenschlussstand unter 58,41 GBP kommen, könnte sich eine ausgedehntere Gegenbewegung bis in den Bereich von mindestens 54,10 GBP eröffnen. Unterhalb davon würden die Bären wieder die Oberhand gewinnen.
