Reflex Advanced Materials: Planung für Phase 2 seines Graphitexplorationsprogramms bei Ruby

Vancouver, 14. Februar 2023 - Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) gibt seine Pläne für die Phase 2 seines Mineralexplorationsprogramms im Graphitprojekt Ruby bekannt. Das im Beaverhead County im US-Bundesstaat Montana gelegene Graphitprojekt Ruby (das Projekt) erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 2.000 Acres und umfasst 96 staatliche Bergbaukonzessionen (Lode Mining Claims). Das Unternehmen sicherte sich im September eine Option auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile (100 %) des Projekts (siehe Pressemeldung vom 12. Oktober 2022). Das Phase-2-Programm, das voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2023 stattfinden wird, soll der Ermittlung und Bewertung möglicher graphitführender Gangstrukturen auf dem Projektgelände dienen.Reflex hat die in Bozeman im US-Bundesstaat Montana ansässige Firma Ethos Geological (Ethos) mit der Aufsicht über die Explorationsaktivitäten beauftragt. Ethos ist derzeit mit der Erstellung eines NI 43-101-konformen Fachberichts für das Konzessionsgebiet befasst, der voraussichtlich im ersten Quartal 2023 fertiggestellt wird. Ethos wird bei der Ermittlung möglicher graphitführender Strukturen behilflich sein und ein Geomodell der Stratigraphie und Struktur entwickeln. Als Teil dieser Arbeiten plant das Unternehmen die Durchführung eines Bohrprogramms im zweiten Quartal 2023 (das Programm). Weitere Einzelheiten zum Programm wird das Unternehmen nach Erhalt des von der Firma Ethos erstellten 43-101-konformen Fachberichts veröffentlichen.Wie das Unternehmen am 6. Januar 2023 bekannt gab, haben die bisherigen geologischen Untersuchungen von Ethos nahe gelegt, dass der Ursprung der geologischen Bedingungen im Projektgebiet eine alte marine Abfolge von Schlämmen, Schluffen und Karbonaten ist; dass vor mehr als 2,5 Milliarden Jahren Algenrasen in dieser archäischen Umgebung vorhanden waren; und dass die Sedimentgesteine wahrscheinlich die Quelle des Kohlenstoffs für die als Erzgänge oder Flocken vorliegende Graphitmineralisierung waren, die während der Metamorphose und der späteren hydrothermalen Alteration entstanden ist.Die ersten von Ethos im Jahr 2022 durchgeführten Explorationsaktivitäten umfassten eine detaillierte geologische Feldkartierung, die Entnahme von Gesteinsproben an über 25 Stellen innerhalb der Konzessionsgrenzen des Projekts, eine Bodenmessung, eine detaillierte photogrammetrische Untersuchung, eine Höhenmodellierung, die Erfassung von elektromagnetischen Oberflächendaten auf einer Länge von 100 Streckenkilometern sowie eine Induktionsmessung entlang von drei Linien mit rund 1500 m Länge und einem Dipolabstand von 50 m. Ethos hat die bereits erwähnten Gesteinsproben an die in Twin Falls im US-Bundesstaat Idaho ansässige Firma ALS Minerals (ALS) übergeben und wartet nun auf die Analyseergebnisse. Sobald diese Analyseergebnisse von Ethos übermittelt wurden, werden sie von Reflex bekanntgegeben.Der NI 43-101-konforme Fachbericht über die ersten, im Jahr 2022 durchgeführten Explorationsarbeiten, wird voraussichtlich Empfehlungen für weitere Explorationsaktivitäten auf dem Projektgelände, Pläne für zusätzliche geophysikalische Messungen sowie Ziele für Diamantkernbohrungen zur Erkundung der von Ethos auf dem Projektgelände ermittelten Entwicklungszüge mit hoher Leitfähigkeit beinhalten. Nachdem es sich bei Graphit um ein stark leitfähiges Element handelt, deuten die von Ethos ermittelten Entwicklungszüge mit elektromagnetischer Leitfähigkeit auf das Vorhandensein zusätzlicher graphitführender Strukturen hin. Aus Sicht des Unternehmens liefern diese Entwicklungszüge in Verbindung mit dem Wissen, dass Ruby in den frühen 1900er Jahren ein aktiver Förderbetrieb war, sowie den Vorkommen von Graphitaufschlüssen an der Oberfläche einen überzeugenden Hinweis darauf, dass das Konzessionsgebiet möglicherweise eine bedeutende Graphitmineralisierung beherbergt.Außerdem rechnet Reflex damit, dass anhand von geophysikalischen Messungen (IP) und dank der neuen geologischen Erkenntnisse aus dem Arbeitsprogramm 2022 gegen Ende des ersten Quartal 2023 ein Explorationsziel ermittelt und veröffentlicht werden kann, das die im Jahr 2023 geplanten Bohrungen erleichtern wird.Paul Gorman, CEO von Reflex Advanced Materials, dazu: Wir können es kaum erwarten, die Analyseergebnisse zu den Gesteinsproben in Händen zu halten und den ersten NI 43-101-konformen Fachbericht zu veröffentlichen, mit dem wir von Reflex unsere Partner bei Ethos für das Explorationsprogramm 2022 beauftragt haben. Wir wollen die Daten und Empfehlungen des Fachberichts in vollem Umfang für die Ermittlung von Bohrzielen für unser geplantes Bohrprogramm nutzen, das uns hoffentlich erste Hinweise auf die Graphitmineralisierung bei Ruby liefern und das Konzessionsgebiet der kommerziellen und nachhaltigen Produktion ein wichtiges Stück näher bringen wird.Das Graphitprojekt Ruby befindet sich im südwestlichen Teil des Gebirgszuges Ruby Range im Südwesten von Montana, etwa 14 Meilen (22 km) südöstlich der Stadt Dillon (Montana). Das Gelände des Projekts Ruby besteht aus einer Kombination von privatem und öffentlichem Land mit einer Gesamtfläche von 1.945 Acres (787 Hektar) und umfasst 96 Erzgang-Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 1.764 Acres (714 Hektar). Die staatlichen Bergbauclaims berechtigen zur Exploration, zum Abbau und zur Gewinnung von Mineralen auf dem Land.Das Projekt umfasst eine früher abgebaute Naturgraphitlagerstätte, die von 1901 bis 1948 als Crystal Graphite Company betrieben wurde und mehr als 2.000 Tonnen Graphit aus Erzgängen produzierte. Ein Feuer vernichtete die kleine Konzentrationsanlage und einen Teil des Bergbaulagers um 1950, woraufhin der Standort aufgegeben wurde und weitgehend in Vergessenheit geriet. Reflex plant, die Graphitproduktion wiederzubeleben und die einzige Erzgang-Graphitmine in den USA zu werden.Reflex hat sich zu einer verantwortungsvollen Exploration und Erschließung seiner Mineralprojekte verpflichtet und wird während des gesamten Programms alle relevanten Umwelt- und Sicherheitsvorschriften einhalten.Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Scott Close, P.Geo. (EGBC 158157), President von Ethos Geological, der in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Emittenten steht, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.Reflex Advanced Materials Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Unternehmenszweck besteht darin, wirtschaftlich interessante Mineralvorkommen in den Bereichen strategische Metalle und neuartige Materialien aufzufinden und diese - sofern rentabel - zu erschließen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Verbesserung der Effizienz der inländischen Infrastruktur für Spezialmineralien gerichtet, um die zunehmende Nachfrage der nordamerikanischen Hersteller zu befriedigen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am weiteren Ausbau seines Graphitprojekts Ruby in Beaverhead County in Montana sowie seiner Lithiumkonzession ZigZag Lake im Bergbaurevier Thunder Bay in der Region Crescent Lake in Ontario. 