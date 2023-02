Gold-Breakout im Rahmen der Rezession

Die winterliche Erholung des gelben Edelmetalls verhinderte ein Szenario ähnlich des Jahres 2013. Doch der scharfe Selloff im Februar und die hässlichen Kerzen im Monatschart deuten noch nicht auf einen Bullenmarkt hin. Gold sitzt fest, bleibt jedoch in einer längeren Handle-Konsolidierung innerhalb eines bullischen Cup-&-Handle-Musters. Ich bin kein Fan der Trendlinien- und Kanalanalyse, da diese fehleranfällig sind, doch die Handle-Konsolidierung bewegt sich innerhalb paralleler Trendlinien. Wichtiger noch ist, dass der Handle, nun zweieinhalb Jahre alt, 98% seiner Zeit über dem 38%-Retracement (1.675 Dollar) zugebracht hat.Aufgrund der verzögerten, doch aggressiven Zinserhöhungen der Federal Reserve, dem starken Anstieg der Realzinsen und der Tatsache, dass die Wirtschaft eine Rezession vermeidet, verzeichnete Gold noch keinen Breakout. Doch obgleich eine Rezession nicht unmittelbar ist, ist sie dennoch unausweichlich. Wirtschaftliche Frühindikatoren wie die LEIs (Leading Economic Indicators) und Inversionen der Renditekurve senden deutliche Warnsignale für die zweite Jahreshälfte. Des Weiteren sind Zinsen über 3% erst seit einigen Monaten im Spiel und eine Bewegung von 0% auf 2,5% oder sogar 3% ist nicht restriktiv. Lassen Sie uns sehen, wie es der Wirtschaft ergeht, wenn Zinsen von 4% bis 5% noch weitere vier oder fünf Monate in Effekt sind.Die Edelmetalle verzeichnen Rückschläge, weil der Spruch "länger höher" nun Realität wird, zumindest derzeit. Doch das erhöht vermutlich die Wahrscheinlichkeit einer späteren harten Landung. Die durchschnittliche Goldperformance nahe einer Rezession beinhaltet eine Bewegung von fast 20% von einem Tief einige Monate vor der Rezession und durch die ersten vier Monate der Rezession hindurch. Die Performance des 80. Perzentils entspricht einem Plus von 20% in den ersten vier Monaten der Rezession.Letztlich sollte Gold seine Bewegung hin zu einem Breakout beginnen, sobald die Rezession eintritt. Sollte sich Gold in den nächsten Monaten über 1.700 Dollar halten und eine Rezession im dritten Quartal auftreten, dann könnte Gold all seine Rekordhochs bis Jahresende erneut testen. Die Gefahr niedrigerer Preise und mehr Zeit bis zu einer Breakout-Bewegung bieten uns eine weitere Chance hochqualitative Juniors mit dem meisten Potenzial zu kaufen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 23. Februar 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.