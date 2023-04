Weiteres Aufwärtspotenzial in Gold- & Silberaktien

Obwohl der Goldpreis am Freitag eine Umkehr nach unten vollzog und nicht ausbrechen konnte, sollten Sie nicht davon ausgehen, dass der Sektor (und insbesondere die Bergbauunternehmen) eine signifikante Korrektur einleiten werden. Wenn ich von einer deutlichen Korrektur spreche, meine ich damit etwas, das länger als ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern würde. Bullenmärkte verzeichnen häufig überkaufte Bedingungen. Starke Märkte und starke Trends erreichen überkaufte Extremwerte. Mit anderen Worten: Wenn Edelmetalle den Status "überkauft" erreichen, ist das eine gute Sache.Gemessen an der Veränderungsrate der GDX-Aufstiegs-Abstiegs-Linie über mehrere kurze Zeiträume hinweg, verzeichneten Goldaktien in den letzten zehn Jahren erst den dritten "Panikschub". Ein Panikschub tritt auf, wenn auf eine tiefe Korrektur oder einen Bärenmarkt und eine sehr schwache Beteiligung ein plötzlicher Ausbruch einer sehr starken Beteiligung folgt. Beachten Sie die 15-, 20- und 25-tägigen Werte der GDX-Aufstiegs-Abstiegs-Linie. Die gelbe Farbe unterstreicht die Performance von GDX nach den letzten beiden Panikschübe.Die Korrekturen, die auf den Panikschüben folgten, waren kurz und relativ gering. Nach der letzten Woche schlossen 100% der HUI-Aktien über den gleitenden Durchschnitten der 20-, 50- und 200-tägigen gleitenden Durchschnitten. Über 90% der GDXJ-Aktien wurden über denselben gleitenden Durchschnitten gehandelt. Diese Art von Stärke führt zu weiterer Dynamik und Stärke, schließt aber eine Pause oder ein Innehalten nicht aus. Es gibt klare Widerstandsniveaus, die das Ende der jüngsten Bewegung und den Beginn einer nachhaltigen Korrektur markieren könnten. Diese liegen bei 28 Dollar für Silber und um die Höchststände von 2021 und 2022 für die Goldaktien.Korrekturen oder Ausverkäufe innerhalb eines neuen Bullenmarktes sind schwer zu verkraften, da die Psychologie und die Stimmung der Anleger mehr Zeit benötigen, um sich zu erholen. Die Angst vor einer großen Korrektur oder tieferen Tiefstständen hält an. Schauen wir uns die Fakten an. Goldaktien und Silber haben sich in den letzten Monaten kontinuierlich besser entwickelt als Gold. Obwohl Goldaktien kurzfristig überkauft sind, haben sie erst den dritten Anstieg in den letzten zehn Jahren ausgelöst. In der Zwischenzeit ist Gold nur noch ein Haar davon entfernt, den größten Ausbruch seit einem halben Jahrhundert zu starten. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um bearisch oder schüchtern zu sein.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 14. April 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.