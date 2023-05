Die besten Junior-Bergbauunternehmen, die man während eines Bullenmarktes besitzen sollte

Gold ist nur noch Zentimeter von seinem größten Ausbruch seit 50 Jahren und dem Beginn eines neuen säkularen Bullenmarktes entfernt. Wenn Sie dies lesen, könnte es bereits geschehen sein. Gold steht auch am Beginn eines neuen zyklischen Bullenmarktes mit großem Potenzial, in den nächsten Jahren auf 4.000-5.000 Dollar zu steigen. Jeder durchschnittliche Gold- oder Silberwert kann sich gut entwickeln, aber unser Ziel ist es, die Unternehmen mit dem Potenzial für einige der größten Gewinne zu entdecken.Das bedeutet nicht, dass wir minderwertige Unternehmen kaufen, die in hohem Maße vom Bullenmarkt betroffen sind. Vielmehr geht es darum, Qualitätsunternehmen zu kaufen, die über ein hohes Wertsteigerungspotenzial verfügen, das durch den Bullenmarkt noch verstärkt werden wird. Es gibt bestimmte Arten von Unternehmen, nach denen man Ausschau halten sollte, aber auch solche, die man meiden sollte.Ich beginne mit den Arten von Unternehmen, die man meiden sollte. Dabei geht es um eine bestimmte Phase im Lebenszyklus eines Junior-Bergbauunternehmens. Das Bild von Brent Cook zeigt den typischen Lebenszyklus eines Junior-Unternehmens, das sich für den Bau der Mine entscheidet. Andernfalls könnte das Unternehmen aufgekauft werden oder es nie in die Entwicklungsphase schaffen. Der beste Zeitpunkt für einen Kauf ist der Beginn einer Entdeckung oder die Monate vor der ersten Produktion. Wir wollen generell Entwicklungsunternehmen vermeiden, die zu weit von der Produktion entfernt sind oder in der Entwicklungsphase feststecken, weil ihre Projekte von geringer Qualität sind.Nachdem das geklärt ist, wollen wir uns auf diese beiden Arten von Unternehmen konzentrieren. Erstens bevorzuge ich kleine Unternehmen mit Produktionswachstumspotenzial. Diese Unternehmen verfügen über einen oder mehrere Vermögenswerte, mit denen sie ihre Produktion steigern können. Der Markt freut sich immer über Wachstum und zahlt einen Aufschlag. Innerhalb dieser Gruppe wollen wir die Unternehmen finden, die wachsen können, ohne ihre Kapitalstruktur zu zerstören und ihre Aktionäre zu verwässern. Halten Sie Ausschau nach Unternehmen, die einen stufenweisen Ansatz verfolgen oder die in der Lage sind, Wachstum mit begrenzter Verwässerung zu finanzieren.Die zweite Art von Unternehmen sind Explorationsunternehmen, die sich in einem frühen Stadium der Entdeckung befinden. Ich versuche, Explorationsunternehmen zu finden, die eine Entdeckung oder etwas mit einem definierten Wert (ein Backstop) haben, das das Potenzial hat, viel größer und wertvoller zu werden. Dies ist eine schwierigere Aufgabe als die Suche nach wachstumsorientierten Produzenten, da es viel mehr dieser Unternehmen gibt und die Explorationsergebnisse viel weniger vorhersehbar sind. Der Schlüssel liegt hier darin, die Projekte zu finden, die ein erhebliches Aufwärtspotenzial haben. Zu viele Projekte haben nur ein minimales Potenzial.Was ich als "Heiligen Gral" betrachte, ist, wenn ein Juniorproduzent einen bedeutenden Explorationserfolg erzielt. Einige der größten Gewinner der letzten Jahre (z. B. Kirkland Lake) waren Produzenten, die eine bedeutende Entdeckung gemacht haben. Die Produzenten haben den Cashflow, um die Exploration zu finanzieren, und sie verfügen bereits über die Infrastruktur, die ein sofortiges Produktionswachstum nach einer Entdeckung ermöglichen kann. Kurz gesagt, halten Sie Ausschau nach den Juniorproduzenten, die versuchen, eine bedeutende Entdeckung zu machen. Unternehmen mit Produktionswachstumspotenzial und bedeutendem Explorations- und Entdeckungspotenzial werden in den kommenden Jahren die Führung übernehmen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 4. Mai 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.