Goldunternehmen folgen diesem Datenpunkt, nicht Gold

Kurzfristig und zyklisch gesehen folgen Goldunternehmen und Junior-Goldaktien dem Goldpreis. Kurzfristig orientieren sich die Goldbergbauunternehmen jedoch am "realen" Goldpreis, da dieser ein besserer Indikator für die langfristige Rentabilität der Goldbergbauunternehmen ist als der nominale Goldpreis. Mit dem "realen" Goldpreis ist der Goldpreis in realen Werten gemeint. Wie verhält sich der Goldpreis im Vergleich zum Consumer Price Index, dem CRB oder dem Aktienmarkt? Die Antwort verdeutlicht die Aussichten für Goldminenbetreiber.Goldaktien und Junior-Goldaktien haben sich über ein Jahrzehnt lang (und in den letzten sieben Jahren) schlechter entwickelt als der Goldpreis, weil der reale Goldpreis nicht mit dem Goldpreis Schritt gehalten hat. Außerdem befand sich Gold von 2011 bis 2022 in einem säkularen Bärenmarkt. In einem säkularen Bullenmarkt steigt der Goldpreis sowohl nominal als auch real kontinuierlich an. Der Goldpreis ist seit 2016 real nicht allzu sehr gestiegen, und er hat auch kein neues Allzeithoch erreicht und gehalten. Bisher nicht.Der beste Indikator für Goldaktien auf lange Sicht ist der Vergleich von Gold mit dem CPI oder dem inflationsbereinigten Goldpreis. Im nachstehenden Chart sind Gold, Gold im Vergleich zum Consumer Price Index und der Barron's Gold Mining Index dargestellt. Die Goldaktien folgen der Entwicklung des Goldpreises und des Consumer Price Index weitaus stärker als der Goldpreis. Wenn sich Gold jedoch in einem säkularen Bullenmarkt befindet, steigt der Goldpreis auch real an, was die Goldaktien deutlich nach oben treibt.Sollte der Goldpreis ausbrechen und sich in den nächsten zwei bis drei Jahren verdoppeln, dann wird der Goldpreis im Vergleich zum Consumer Price Index auf neue Allzeithochs steigen. In diesem Szenario werden die Goldaktienindices neue Allzeithochs erreichen, und der Barron's Gold Mining Index würde eine ähnliche Entwicklung wie Mitte der 1960er Jahre einleiten. Siehe die blauen Pfeile. Jetzt, vor dem Ausbruch des Goldes, ist es an der Zeit, zu recherchieren und die besten Chancen zu entdecken, solange sie noch günstig sind.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 11. Mai 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.