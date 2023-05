Gold- & Silberkorrektur, bevor Makrokatalyst auf den Plan tritt

Bankenzusammenbrüche in Verbindung mit der Erwartung der Fed-Kehrtwende haben den Goldpreis auf neue Monats- und Quartalshöchststände getrieben, doch der Ausbruch über die Marke von 2.100 Dollar je Unze ist nach wie vor nicht gelungen. Mehrere Fehlschläge um die 2.050-Dollar-Marke und ein Wiederanstieg des Dollar und der Anleiherenditen lassen die Edelmetalle fallen. Darüber hinaus dürfte ein kleiner Ausbruch am Aktienmarkt einen vorläufigen Höchststand bei den Edelmetallen festigen. Der S&P 500 ist aus einer dreieinhalbmonatigen Konsolidierung ausgebrochen und hat ein Neunmonatshoch erreicht. Er könnte auf 4.300 bis 4.400 oder sogar noch etwas höher steigen, bevor die Rezession einsetzt. Ein stärkerer Aktienmarkt verdrängt die Zinssenkungen der Fed und führt kurzfristig zu höheren Realzinsen. Außerdem erholt sich der US-Dollar. All diese Faktoren könnten die Edelmetalle bis zum Sommer unter Druck setzen.Im Februar schrieben wir darüber, dass Gold ausbrechen sollte, wenn die Rezession kommt. Die schlimmsten Rückgänge in Bärenmärkten sind mit dem Beginn von Rezessionen verbunden. Im nachstehenden Chart sind die wichtigsten Tiefststände von Gold (blaue Linien) und die damit verbundenen Rückgänge am Aktienmarkt (gelb) markiert. Der nächste Einbruch am Aktienmarkt dürfte die Voraussetzungen für einen Ausbruch des Goldpreises schaffen. Gold verfügt über eine starke Unterstützung im Bereich der mittleren 1.800-Dollar-Marke. Der Goldpreis wird erst dann wieder ein neues Allzeithoch erreichen, wenn der Aktienmarkt wieder ins Trudeln gerät. Ein Marktrückgang ist erforderlich, damit die Fed mit der Lockerung beginnt.Was Silber und die Minenaktien betrifft, so werden sie Gold erst dann ernsthaft übertreffen, wenn der Goldpreis 2.100 Dollar je Unze übersteigt. Jetzt ist es an der Zeit, die besten Gelegenheiten zu suchen und zu entdecken, solange sie noch günstig sind. Diese Korrektur ist auch der Zeitpunkt, um die starken Aktien, die Sie verpasst haben, neu zu überdenken.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 20. Mai 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.