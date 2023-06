Chance des Jahrhunderts: Der Countdown läuft!

Uran-Spotpreis 12 Monate

Was die globale Akzeptanz der Kernkraft betrifft, war 2022 ein entscheidendes Jahr. Denn die Welt konnte am Beispiel Deutschlands genau beobachten, welche Folgen die Stilllegung der in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke hierzulande nach sich zog: Die Strompreise in Deutschland sind die höchsten der Welt, die De-Industrialisierung ist in vollem Gange und Deutschland ist aufgrund der angestiegenen Kohleverstromung das zweitschmutzigste Land nach Polen.Während Polen für die Zukunft jedoch vollumfänglich auf Kernkraft setzt, inklusive der massiven Bereitstellung von Small Modular Reactors und Microreactors, hält die Ampel an ihrer ideologisch getriebenen Überzeugung fest, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt künftig ausschließlich von (unzuverlässiger) Wind und Solarenergie versorgt werden kann.Grüne Ideologen wie Robert Habeck sind sogar der Ansicht, dass sich andere Nationen die deutsche "Energiewende" zum Vorbild nehmen. "Ich glaube, weil Deutschland alle Möglichkeiten hat, sind sehr viele Augen auf Deutschland gerichtet. Wenn wir es in Deutschland mit all unseren finanziellen und technischen Möglichkeiten, auch mit der breiten gesellschaftlichen Bereitschaft, Klimaschutz jetzt umzusetzen, – wenn wir es nicht hinbekommen, dann werden die anderen 98 Prozent sich ebenfalls nicht daran beteiligen." Dann, erwartet Habeck, würden die Beteiligten schlussfolgern: Wenn Deutschland es nicht schafft, warum sollten wir uns reinhängen?In Wahrheit haben die anderen Nationen ihre Schlussfolgerungen längst gezogen. Nämlich, dass Kernkraft saubere, zuverlässige und günstige Energie liefert, die rund um die Uhr zur Verfügung steht und nicht durch unzuverlässige und wetterabhängige Photovoltaik und Windkraft ersetzt werden kann. Und diese Erkenntnis wird nahezu auf täglicher Basis bestätigt.Nun sagte Robert Habeck, dass Deutschland gezwungen sein könnte, Industriekapazitäten zu drosseln oder sogar abzuschalten, falls die Gastransitverträge zwischen Russland und der Ukraine im nächsten Jahr nicht verlängert werden. "Würde das russische Gas nicht in dem Maße, wie es noch immer durch die Ukraine fließt, nach Osteuropa kommen, gilt, was europäisch verabredet wurde: Bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten.", so Habeck.Es ist zwar wichtig, seinen Nachbarn zu helfen, doch es war Robert Habeck, der verbissen für die Stilllegung von sechs modernen und sicheren Kernkraftwerken kämpfte, die einen erheblichen Beitrag zur Energiesicherheit Deutschlands lieferten.Man könnte ebenso schlussfolgern: "Bevor wir unsere Kernkraftwerke neu starten, müssen wir unsere Industrie drosseln oder abschalten". Nein, liebe Leserinnen und Leser. Mit dieser Politik finden sich keine "Nachahmer" – ganz im Gegenteil. Die anderen Nationen haben längst erkannt, dass die Zukunft in der Kernenergie liegt!Elon Musk schaltet bezüglich Kernkraft einen Gang höher. Vom eher zurückhaltenden Befürworter der Kernkraft geht Musk nun dazu über, die Länder aufzufordern, vollumfänglich auf Kernkraft zu setzen und lobt gleichzeitig die Franzosen.