Platin tut sich sichtlich schwer

Quelle Chart: StockCharts.com

Das Industrie- und Edelmetall Platin verbleibt in einem schwachen Modus. Nachdem im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 6. Juni die Etablierung über der runden und psychologischen Marke von 1.000 USD scheiterte, folgte was beinahe schon folgen musste: Der Rückgang bis zur Unterstützung von 902 USD. Abermals konnten die Bullen das Metall dort auffangen und nunmehr konsolidiert Platin. Die Trigger erscheinen aktuell recht deutlich. Sollte die Rückkehr über das Level von 967 USD gelingen, ist von einer erneuten Attacke auf den vierstelligen Preisbereich auszugehen. 1.000 bzw. 1.030 USD wären die nächsten Marken. Allerdings tut sich Platin sichtlich schwer und daher muss man auch die Südseite berücksichtigen.Sollte es nämlich heute oder dieser Tage zu einem Rückgang unter 936 USD per Tagesschluss kommen, müsste man weitere Verluste bis zur wichtigen Marke von 902 USD einplanen. Darunter wäre es an der Zeit das große Bild nochmals neu zu bewerten/zeichnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.