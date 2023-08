Warum sich die Edelmetalle weiterhin in einer Flaute befinden

Die technischen Daten für Edelmetalle sahen Ende Juli positiv aus, aber seitdem haben die Bären den Sektor nach unten getrieben, während sich der US-Dollar erholt hat. Wenn wir uns von der kurzfristigen Sichtweise lösen, sehen wir, dass sich der langfristige Trend noch nicht geändert hat. Der S&P 500 hat an Schwung gewonnen, nachdem er mehrfach von seinem gleitenden 40-Monats-Durchschnitt abgeprallt ist, während es Gold erneut nicht gelungen ist, aus seinem zinsbullischen Cup- und Handlemuster auszubrechen.Im nachstehenden Chart sind Gold, Silber, unser Indikator für erwartete Renditen (für ein 60/40-Portfolio) und der S&P 500 mit dem wöchentlichen Äquivalent zu seinem gleitenden 40-Monats-Durchschnitt dargestellt. Die beiden vertikalen Linien markieren die Stelle, an der der S&P 500 seinen gleitenden 40-Monats-Durchschnitt verloren hat. Der überwiegende Teil der Dauer von zwei säkularen Bullenmärkten bei Gold und Silber fiel in die Zeit der säkularen Bärenmärkte im S&P 500 (gelb).In jüngster Zeit hat sich der S&P 500 auf sein bisheriges Allzeithoch zubewegt, da die Wirtschaft eine Rezession vermieden hat. Gold konnte im Frühjahr nicht ausbrechen. Die Gold- und Silberaktien haben weiterhin mit den enormen Kostensteigerungen und stagnierenden Gold- und Silberpreisen zu kämpfen. Darüber hinaus sind die Bewertungen in den letzten Monaten gesunken. Der Edelmetallsektor ist uninteressant, da das Kapital dem Aufschwung an den Aktienmärkten hinterherläuft.Gold befindet sich jedoch nach wie vor in einer zinsbullischen Konsolidierung und ist nicht weit vom Widerstand entfernt, selbst wenn er weiter fällt. Schon bald wird die Wirtschaft auf Gegenwind stoßen, wenn das Wachstum nachlässt und die Inflation ansteigt. Dann wird Gold endlich den Widerstand durchbrechen. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um sich über Unternehmen zu informieren, die von dem unvermeidlichen Ausbruch des Goldpreises profitieren werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 9. August 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.