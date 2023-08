Reflex Advanced Materials bereitet sich auf 1. Bohrprogramm im Sommer 2023 auf Ruby vor

Vancouver, 16. August 2023 - Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) (Reflex oder das Unternehmen) freut sich, die Mobilisierung der Bohrausrüstung für sein erstes Bohrprogramm im Sommer 2023 (das Programm) auf dem Graphitprojekt Ruby (das Projekt) in Montana bekannt zu geben. Das Programm soll Kernbohrungen über 3500 Meter auf dem Projekt umfassen, das sich in Beaverhead County im US-Bundesstaat Montana befindet. Die Errichtung der Bohrplatte ist bereits im Gange.Das Projekt befindet sich im Südwesten Montanas, der für seine reichen Mineralvorkommen bekannt ist. Das Unternehmen hat umfangreiche geologische und geophysikalische Messungen und Probenahmeprogramme absolviert, die das Vorkommen einer Graphitmineralisierung im Projektgebiet angezeigt haben.Ziel des bevorstehenden Bohrprogramms, das am 16. August 2023 beginnen soll, ist es, ein umfassendes Verständnis des Potenzials des Projekts zu erlangen und das Ausmaß der Graphitmineralisierung abzugrenzen. Durch die strategische Positionierung des Bohrgeräts an wichtigen Zielorten wird das Unternehmen wertvolle Informationen über den Untergrund sammeln und sein Geomodell verbessern können.Nach Abschluss des ersten Bohrprogramms im Sommer 2023 plant das Unternehmen, die Daten umgehend zu analysieren und die gewonnenen Erkenntnisse in ein aktualisiertes Geomodell einzubeziehen. Das Unternehmen wird seinen Aktionären und der Öffentlichkeit die Ergebnisse mitteilen und damit transparente und zeitnahe Informationen über den Fortschritt des Projekts liefern.Paul Gorman, CEO von Reflex Advanced Materials, äußert sich begeistert über die bevorstehende Bohrkampagne und erklärt: Die Mobilisierung der Bohrgeräte ist ein wichtiger Meilenstein für Reflex für unsere weiteren Explorationsbemühungen auf dem Graphitprojekt Ruby. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Bohrprogramm nicht nur das Vorkommen einer hochgradigen Graphitmineralisierung bestätigen wird, das hier auf Grundlage der historischen kommerziellen Produktion der historischen Graphitmine Crystal vermutet wird, die vor 1948 auf dem Gelände des aktuellen Graphitprojekts Ruby betrieben wurde, sondern auch einen Konzeptnachweis für die weitere Erschließung dieser wichtigen kritischen und strategischen Ressource liefern wird.Das erste Bohrprogramm wird eine Reihe von Diamantbohrlöchern umfassen, die strategisch so ausgerichtet sind, dass sie die Zielzonen, die auf Grundlage früherer Prospektionsarbeiten und anderer geophysikalischer Explorationsstrategien des Unternehmens abgegrenzt wurden, durchteufen. Es werden Kernproben entnommen und auf ihren Gehalt, ihre Beschaffenheit und andere relevante Merkmale analysiert.Das Unternehmen hat ein Team von erfahrenen Geologen und Bohrexperten unter Vertrag genommen, das die Bohrarbeiten beaufsichtigen und die Einhaltung höchster Sicherheits- und Umweltstandards gewährleisten wird. Das Unternehmen ist bestrebt, während des gesamten Explorationsprozesses die Auswirkungen auf die umliegende Umwelt und die örtlichen Gemeinden so gering wie möglich zu halten.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Greg Bell, P.Eng., General Manager des Graphitprojekts Ruby, der nicht unabhängig vom Emittenten ist und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.Für weitere Informationen über Reflex Advanced Materials Corp. und seinen Mineralprojekten erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.reflexmaterials.com.Reflex Advanced Materials Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Unternehmenszweck besteht darin, wirtschaftlich interessante Mineralvorkommen in den Bereichen strategische Metalle und neuartige Materialien aufzufinden und diese - sofern rentabel - zu erschließen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Verbesserung der Effizienz der inländischen Infrastruktur für Spezialmineralien gerichtet, um die zunehmende Nachfrage der nordamerikanischen Hersteller zu befriedigen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am weiteren Ausbau seines Graphitprojekts Ruby in Beaverhead County in Montana sowie seiner Lithiumkonzession ZigZag Lake im Bergbaurevier Thunder Bay in der Region Crescent Lake in Ontario.Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedar.com einsehen können.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSPaul GormanCEO & Direktorinfo@reflexmaterials.comTel. (778-837-7191)Suite 915-700 West Pender StreetVancouver, BC V6C 1G8 KanadaZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Worte "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke und Aussagen sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, wie etwa Aussagen bezüglich zukünftiger Explorationsarbeiten, die das Unternehmen auf dem Projekt durchzuführen beabsichtigt, sowie bezüglich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Arbeiten, einschließlich des Projekts, und der Überzeugung des Unternehmens, dass die bisherige Produktion auf dem Projekt ein Hinweis auf die Graphitmineralisierung auf dem Projekt ist.Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Unternehmens beruhen, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die Tatsache, dass die bisherige Produktion auf dem Projekt einen Hinweis auf die Graphitmineralisierung auf dem Projekt darstellt, sowie auf die Art, den Zeitplan und die Ergebnisse der zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens auf dem Projekt, einschließlich des Programms.Obwohl zukunftsgerichtete Aussagen auf den begründeten Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen für die Durchführung der gewünschten Explorationsarbeiten (in dem vom Unternehmen erwarteten Zeitrahmen oder zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt nicht) erhält, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise keinen Hinweis auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts geben; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen kann; und jene Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!