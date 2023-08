Bargeld oder Digitalisierung?

1. Die berühmten 200 "Familien" der Weltspitzenbanker und der Weltfinanzoligarchie haben im "Dollar-Imperium" durch eigene Fehler und Schuld viel Ansehen und Vertrauen verloren. Sie haben sich deshalb die Aufgabe gesetzt, in einer "großen Transformation" (Schwab) ihren Einfluss, die Macht in der Welt und auch das Weltfinanzsystem zu zentralisieren.



Im Bankensektor wollen sie nicht mehr die tausende von Kleinbanken in der Welt, sondern in jedem Land weniger als ein halbes Dutzend Großbanken (die dann von ihnen gesteuert werden sollen). So diente die Nullzinspolitik vor allem auch dazu, die vielen kleinen Sparbanken (Sparkassen, Volksbanken u.a.) zu vernichten, welche ihre Einkommensbasis darin hatten, Gelder und Kunden gegen Zins anzuwerben und mit Zinsdifferenz wieder an die Kunden auszugeben. Von diesen Sparbanken lebt vor allem der Mittelstand – mehr als 90% aller Unternehmen in fast allen Industriestaaten.



Die Großbanken der Globalfinanz dagegen finanzieren sich durch Spekulation und Kapitalanlage in den großen Kapitalgesellschaften (Beispiel BlackRock), brauchen also nicht von Zinsdifferenz zu leben. Tatsächlich hat der Nullzins hunderte kleine mittelständische Sparbanken aus Kostengründen zu Konzentration oder Zusammenschluss gezwungen, also die Mittelstandsbanken drastisch reduziert.



Auch ihr Geschäft wurde nämlich durch die Basel-Vorschriften reduziert, z. B. Personalkredite für die Personalunternehmen verboten und die Sachkreditvorschriften verschärft. Alles angeblich aus Gründen der Bonität der Banken; - in Wirklichkeit aber war dies eine Kampfmaßnahme der globalen Spekulationsbanken gegen das mittelständische Sparbankensystem, wie dies in den USA schon vor 50 Jahren vorexerziert worden ist.



Mit einer Zentralisierung nur weniger Banken im Land und mit entsprechender Kapitalbeteiligung an diesen Banken sowie der Besetzung der Zentralbanken und der großen Spekulationsbanken mit eigenen Leuten können die Oligarchen des Weltkapitals leichter Weltfinanzpolitik machen und sogar den Staaten und Regierungen ihren Willen aufzwingen.



Eine digitale Währung würde die Zentralisierung entscheidend fördern, weil alle Menschen existenziell von einem digitalen Bankkonto abhängig sind. Wird ihnen dies verwehrt, haben sie keinerlei Zahlungs- und wirtschaftliche Überlebensmöglichkeiten mehr. Sie sind also der Digitalbank machtlos ausgeliefert. Andererseits können zentrale Steuerpersonen dieser zentralen Digitalwährung ungehindert den digitalen Geldwert und die Währung selbst manipulieren (Währungsreform), Enteignungen durchführen und politische Pressionen auf Regierungsgegner ausüben.



Digitalwährung ist also immer Währungszentralisierung und Machtgewinn für die Steuerleute der Zentralwährung und Machtverlust für jeden einzelnen Wirtschaftsteilnehmer bis zur Untertänigkeit.



2. Wie solche Zentralisierung aufgebaut und zur schamlosen Bereicherung der Kapitalisten missbraucht wird, hat uns Bill Gates in der Pandemie gezeigt.



Er hatte seine Leute in die Weltgesundheitsorganisation und in die Pandemie-Gremien eingeschleust, konnte deshalb bei Ausbruch der Pandemie durchsetzen, dass seine beiden Firmen Pfizer und Biontech selbst unerprobte Impfstoffe durch Konkurrenzverhinderung monopolistisch anbieten konnten, dass von Bill Gates geförderte Organisationen wie die (dafür gar nicht zuständige) EU und sogar die UNO milliardenfach die Gates-Impfstoffe zu kaufen empfahlen oder (wie die EU) selbst kauften und er dadurch einen Jahresgewinn 2022 von über 100 Milliarden Dollar machen konnte.



Inzwischen hat sich die WHO sogar das Recht verschafft, diktatorische Maßnahmen in unseren Ländern durchzuführen, wenn sie wieder einmal eine Pandemie kommen sieht oder dies zumindest verkündet.



Weltweite Zentralisierung bringt also nicht nur Macht für die Entscheidungsträger und Ohnmacht für die Bevölkerung, sondern verschafft globalen Finanzakteuren auch unermessliche Gewinne. Dies würde mit einer Welt-Digitalwährung ebenso sein.



3. Seit die Amerikaner und ihre NATO die Russen aus dem SWIFT-Verrechnungsabkommen herausgeschmissen haben (Sanktionen), teilt sich die Welt in zwei große Währungsblöcke: das bisher herrschende und mit dem Verrechnungssystem SWIFT abrechnende Dollar-Imperium einerseits und die einem neuen Verrechnungssystem angehörigen "Feindländer" Russland, China sowie ca. 35 neutrale Länder.



Letztere wollen sich nicht mehr damit abfinden, dass die USA die Dollarmenge willkürlich und explosiv erhöhen und damit nicht nur die größten Rüstungsausgaben der Welt finanzieren (900 Mrd. Dollar), sondern auch Ackerland (z. B. ein Drittel Ukraine), Rohstoffe und die Industrie der Welt (80 %) mit dem Fiat-Geld aufkaufen, also praktisch die Welt mit Geld plündern, das immer weniger wert ist.

Brüssel hat einen Gesetzentwurf für eine europäische Digitalwährung vorgelegt. Der für den Euro zuständige EU-Kommissar Dombrovski will den Euro "an das digitale Zeitalter anpassen".Kritiker fürchten damit das Ende des Bargelds in Europa.Die österreichische Regierung will deshalb im Grundgesetz das Bargeld als Währungsbasis festschreiben. Dagegen wütet die Globalfinanz (vgl. Reuter-Agentur).Wenn die globalen Finanzmächte die von ihnen beherrschten westlichen Währungen – vor allem US-Dollar und Euro – digitalisieren wollen, haben sie ihre Gründe: