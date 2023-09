Silber taucht wieder ab

Quelle Chart: stock3

Rückblickend zur Analyse vom 22. August , fingen wir Silber rechtzeitig zum Start des Auftriebs ein. Nahezu punktuell schob sich das Metall in Richtung der damals anvisierten Zielzone von 24,11 bis 24,42 USD. Seit Touch dieses Levels überwiegen jedoch wieder die Verkäufer und somit fällt Silber seit letzter Woche, und auch zum heutigen Wochenstart, wieder zurück. Aktuell wird dabei sogar das Level von 24,11 USD unterschritten, was durchaus weitere Verluste bis 23,11 USD zur Konsequenz haben könnte.Ein Wiedererstarken über 24,76 USD würde hingegen die Bullen reaktivieren, sodass weitere Aufschwünge mittelfristiger Natur erfolgen dürften. Preise von 25,50 USD bzw. höher und jenseits der Marke von 26,00 USD wären dabei denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.