Goldpreis unter Druck; Dollar nähert sich 6-Monats-Hoch

Der Goldpreis bewegte sich am Mittwoch im asiatischen Handel nur wenig und geriet unter Druck durch die über Nacht eingetretene Stärke des Dollar und der Staatsanleiherenditen, da die Märkte in dieser Woche weitere Hinweise zur US-Geldpolitik von mehreren Vertretern der Federal Reserve erwarteten, berichtet Investing.com . Während sich das gelbe Metall in den vergangenen zwei Wochen deutlich von seinen Fünfmonatstiefs erholte, hatte es in den letzten Sitzungen aufgrund des Drucks durch die erneute Stärke des Dollar und der Renditen Mühe, voranzukommen.Die Märkte warten nun auf weitere Hinweise zur US-Geldpolitik von mehreren Fed-Vertretern in dieser Woche, beginnend mit der Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, im Laufe des Mittwochs. Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, sowie die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed, John Williams und Michelle Bowman, werden am Donnerstag sprechen. Es wird jedoch erwartet, dass die Fed ihre restriktive Rhetorik beibehalten wird, da die Inflation nach wie vor anhält und der Arbeitsmarkt robust ist. Es wird erwartet, dass dieser Gedanke Gold und andere Metalle für den Rest des Jahres belasten wird.Bei den Industriemetallen gaben die Kupferpreise am Mittwoch leicht nach, da die Märkte weitere Konjunkturdaten vom Hauptimporteur China erwarteten. China wird am Donnerstag Handelszahlen veröffentlichen, wobei Analysten mit kleineren Rückgängen bei Importen und Exporten rechnen. Besonderes Augenmerk wird jedoch auf den Rohstoffimporten des Landes bis August liegen, da die lokale Wirtschaftstätigkeit und der Immobilienmarkt kaum Anzeichen einer Erholung zeigten.© Redaktion GoldSeiten.de