Goldpreisprognose: 40./41. KW 2023

Goldpreis Prognose: Kurs mit verhaltenem Verlauf

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Sein letztes 52-Wochen-Tief hat der Goldpreis (XAU/USD) Anfang November 2022 bei 1.614 $ markiert. Hier war der Abwärtstrend des Jahres 2022 beendet und der Kurs konnte wieder deutlich zulegen. Im Mai 2023 hat der Spot-Preis bei $2.081 im 52-Wochen-Hoch auch die Höchstmarken der Jahre 2020 und 2022 herausgenommen. Hier ist jedoch der altbekannte Widerstand aus den letzten Anläufen über die 2.000 US-Dollar Marke zum Tragen gekommen und die Notierungen mussten sich im Juni sowie im August am 61,8% Fibonacci-Retracement stützen.Mit dem Bruch der letzten Tiefs hat sich die Korrekturbewegung in der vergangenen Woche fortgesetzt und der Goldpreis nah am Wochentief geschlossen. Dieser Verlauf wird durch die graue Zone im Chart dargestellt und kennzeichnet die Spanne zwischen Wochenhoch und -tief.Nach Bruch des 61,8% Fibonacci-Levels dürfte der Bereich um 1.890 $ eine stärkere Widerstandszone bilden. Nächste Unterstützung findet sich erst am Februartief, wo auch das Ziel des laufenden Bewegungszweigs liegt. Am Montag könnte jedoch zuerst eine Konsolidierung am Vorwochentief stattfinden, womit im weiteren Verlauf ein Pullback in Richtung 1.870 $ möglich wäre.• Mögliche Tagesspanne: 1.840 $ bis 1.860 $• Nächste Widerstände: 1.884 $ = August-Tief | 1.889 $ = 61,8% Fibo-Level | 1.893 $ = Juni-Tief | 1.927 $ = Vorwochenhoch• Wichtige Unterstützungen: 1.846 $ = Vorwochentief | 1.804 $ = Februar-Tief• GD20 (Std): 1.862 $Nach dem Abwärtsschub bleibt eine Gegenbewegung bis an das 61,8% Fibonacci-Level zu erwarten. Ist diese abgearbeitet, dürfte sich der nächste Bewegungszweig nach unten bilden.Am Dienstag könnte dem Goldpreis zunächst noch ein Angebotsüberhang in der Zone um 1.870 $ entgegenstehen, bevor der 1.890er $ Bereich getestet wird.• Erwartete Tagesspanne: 1.850 $ bis 1.870 $Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich im Tageschart eine stärkere Impulsbewegung. Nach Verlassen der zwischen 1.890 $ und 1.950 $ begrenzten Zone hat sich ein substantieller Ausbruch, also starke Kerzen mit vollen Körpern, nach unten gebildet.Zunächst könnte sich im Bereich von 1.840 $ Unterstützung für einen Pullback bis circa 1.890 $ zeigen, dort jedoch der nächste Bewegungszweig nach unten starten.• Mögliche Wochenspanne: 1.840 $ bis 1.890 $Sollte in der ersten Oktoberwoche die Gegenbewegung an das 61,8% Fibonacci-Retracement abgearbeitet worden sein, dürfte der nächste Abwärtsschub laufen. Als Ziel steht mangels naher Unterstützungen die Zone zwischen 1.800 $ bis 1.820 $ im Raum.• Mögliche Wochenspanne: 1.800 $ bis 1.870 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)