Der wichtige Boden bei den Goldaktien

Das derzeitige makroökonomische Umfeld dürfte letztlich zu einem günstigen Ergebnis für Edelmetalle führen, doch in der Zwischenzeit setzt es diese Anlageklasse unter Druck. Vor allem höhere Realzinsen und ein stärkerer Dollar sorgen für Gegenwind. Der Zeitpunkt des Übergangs zu einem günstigen Ergebnis ist schwer abzuschätzen. Wenn wir uns jedoch auf Goldaktien konzentrieren, können wir mehrere Indikatoren verwenden, um wichtige Tiefststände und risikoarme Kaufgelegenheiten zu erkennen.Im ersten Chart sind GDX und sechs verschiedene Breitenindikatoren dargestellt. Die ersten drei zeigen den prozentualen Anteil der Bergbauunternehmen (im HUI-Index), die über dem 20-, 50- und 200-tägigen gleitenden Durchschnitt geschlossen haben. Die letzten drei zeigen den prozentualen Anteil neuer Höchst- oder Tiefststände des GDX, den prozentualen Anteil der GDX-Aktien, bei denen der 50-tägige gleitende Durchschnitt über dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt liegt (Goldenes Kreuz), und den prozentualen Anteil der GDX-Aktien mit einem Point-and-Figure-Chart-Kaufsignal.Die vertikalen Linien markieren die Extremwerte dieser Indikatoren und die entsprechenden GDX-Tiefststände. Die Goldaktien erreichten letzte Woche überverkaufte Extremwerte und erholen sich nun. Achten Sie in Zukunft darauf, dass der Prozentsatz des Goldenen Kreuzes 0% erreicht und neue Tiefststände erreicht werden, um ein stärkeres Signal für einen wichtigen Boden zu erhalten.Hier sehen Sie den GDXJ, unsere benutzerdefinierten Breitenindikatoren und die vertikalen Linien, die überverkaufte Extremwerte anzeigen. In der letzten Woche erreichten die Breitenindikatoren Extreme, einschließlich einer kleinen Spitze beim Prozentsatz der neuen 52-Wochen-Tiefs. Die Tiefs von 2016, 2018 und 2022 brauchten etwas Zeit, während das Tief von 2020 ein Ereignis war. Ich vermute, dass das Tief von 2024 noch etwas Zeit brauchen wird.Die Edelmetalle erholen sich, nachdem sie in der vergangenen Woche einen extrem überverkauften Zustand erreicht hatten. Aufgrund der aktuellen makroökonomischen Bedingungen und einiger technischer Faktoren besteht das Risiko weiterer Verkäufe bis ins Jahr 2024. Die Beobachtung der technischen Unterstützung, der Stimmung und der oben gezeigten Breitenindikatoren kann uns ein Gefühl dafür geben, wann der Markt reif für eine große Bodenbildung ist. Wie ich bereits im Sommer schrieb, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Unternehmen zu recherchieren, die von dem unvermeidlichen Ausbruch und dem neuen Bullenmarkt bei Gold profitieren werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 9. Oktober 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.