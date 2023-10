Silberpreisprognose: 43./44. KW 2023

Silberpreis Prognose: Kurs innerhalb der Vorwochenspanne (Chart: TradingView

Silberpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Im September 2022 hat der Silberkurs bei 17,56 $ ein lokales Tief gebildet. Hier war die Korrektur vom vorangegangenen lokalen Hoch aus März 2022 (26,94 $) beendet und die Preisentwicklung konnte wieder nach oben drehen. Die Hochs der Jahre 2021 und 2022 wurden bisher jedoch nicht wieder erreicht. Im Jahr 2023 hat sich zwischen April und September eine breite Seitwärtsphase zwischen 22 und 26 US-Dollar entwickelt, deren Untergrenze im Oktober deutlich getestet wurde.Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken. In der vergangenen Woche konnte Silber seine Erholung vom letzten Swing-Tief bei 20,66 $ fortsetzen und das Polster zum Juni-Tief ausbauen. Nach einem weiteren starken Wochenschluss liegt der Fokus zum Start in die neue Woche am Montag auf einer Stabilisierung über der 23-Dollar-Marke. Ziele liegen Bereich von 24 $, wo sich zuletzt Widerstand gezeigt hat.• Zu erwartende Tagesspanne: 22,95 $ bis 23,80 $• Nächste Widerstände: 23,69 $ = Vorwochenhoch | 26,94 $ = Jahreshoch 2022 | 30,09 $ = Jahreshoch 2021• Wichtige Unterstützungen: 22,37 $ = Vorwochentief | 22,11 $ = Juni-Tief | 21,42 $ = Jahrestief 2021 | 19,90 $ = März-Tief• GD20 (Std): 23,23 $Im Tageschart konnte der Kurs die wichtigen gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen, ist von der Übertreibung jedoch an den GD 200 zurückgekommen. Hier dürfte sich der weitere Verlauf entscheiden, womit der Fokus am Dienstag auf einer Verteidigung der 23,30 $ liegt.Fallende Notierungen sollten bei 22,70 $ Unterstützung finden.• Erwartete Tagesspanne: 22,90 $ bis 23,60 $Die vom Zwischentief bei 20,66 $ gestartete Erholung konnte zunächst die Marke bei 24 $ wieder in Augenschein nehmen. Aktuell scheint sich noch ein Ringen um den 200-Tage-Durchschnitt abzuzeichnen, womit auch ein Pullback in Richtung Juni-Tief möglich bleibt.Grundsätzlich ist eine Fortsetzung der Aufwärtsdrift mit nächstem Anlauf über 24 $ zu erwarten. Bei einem Bruch unter 22 $ hingegen würde dieses Szenario jedoch hinfällig.• Mögliche Wochenspanne: 22,40 $ bis 23,80 $Sollte die Erholung den Widerstand bei 23,80 $ final überwinden, wäre ein nächster Anlauf in Richtung 25 $ möglich. Die wichtigste Unterstützung liegt weiterhin bei 22 $, bei einem Bruch darunter wären Ziele um 20,40 $ wieder aktiv, wo sich der weitere Verlauf entscheiden müsste.• Mögliche Wochenspanne: 22,70 $ bis 24,20 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)