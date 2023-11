Gold ist der nächste 13-Jahres-Breakout

Seit seinem Höchststand im August 2020 hat sich der Goldpreis mehrfach auf einen Ausbruch zubewegt, ist aber jedes Mal gescheitert. Dennoch lag Gold am Donnerstag, den 16. November, innerhalb von 4% eines Allzeithochs auf Tagesbasis und 2% eines Allzeithochs auf Wochenbasis. Es scheint nur noch Wochen, wenn nicht Monate von einem historischen Breakouts entfernt zu sein. Seit Monaten habe ich die Bedeutung des bevorstehenden Breakouts bei Gold erläutert.Ein weiterer interessanter Faktor ist, dass ein Breakout bei Gold im Jahr 2024 einen Breakout aus einem 13-Jahres-Tief markieren würde, und die bedeutendsten historischen Breakouts erfolgten aus 13-Jahres-Tiefs. Lassen Sie mich das erklären. Die drei bedeutendsten Breakouts am Aktienmarkt, die 1950, 1982 und 2013 stattfanden, erfolgten von 13-Jahres-Basen aus. Zwei Breakouts waren sauber, während sich der Aktienmarkt nach 13 Jahren vom Bärenmarkt der Jahre 1968 bis 1982 löste.Der Goldpreis war bis 1971 festgelegt, aber es gibt Goldpreisdaten von der Pariser Börse. Siehe nachstehender Chart mit freundlicher Genehmigung von @newlowobserver. Die Ausbruchsbewegung des Goldpreises in Paris begann 1964, 13 Jahre nach dem Höchststand (und dem Höchststand des Rohstoffpreises 1961). Beachten Sie, dass der beste Ersatz für Gold in den USA, die Goldaktien, 1964 einen Breakout über mehrere Jahrzehnte hinweg vollzogen.Im Folgenden werden weitere Märkte und Datenreihen dargestellt. Silber brach 1961 aus einer 14-jährigen Konsolidierung aus, während die Inflationsrate 1968 einen 16-jährigen Höchststand erreichte. Der Hang Seng, einer der größten Aktienmärkte der Welt, brach Mitte der 1980er Jahre aus einer 13-jährigen Basis aus.Beachten Sie, dass diese Analyse eher subjektiv als objektiv ist. Gold muss nicht in den nächsten 12 Monaten ausbrechen, nur weil es in der Vergangenheit 13-Jahres-Breakouts gab. Aber Gold ist in Schlagdistanz, und die Geschichte zeigt, wie häufig diese 13-Jahres-Breakouts sind. Gold steht kurz davor, einen neuen Bullenmarkt auszulösen, während die Stimmung gegenüber dem Sektor und den Bergbauunternehmen im Keller ist. In der Zwischenzeit treiben Rücknahmen von Fonds und der Tax-Loss-Selling diese Aktien nach unten, obwohl ein neuer Bullenmarkt bevorsteht. Dadurch ergeben sich einige unglaubliche Kaufgelegenheiten.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 16. November 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.