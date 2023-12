Bitcoin  Die Luft wird dünn

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 19. Dezember 2023 Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Tageschart vom 19. Dezember 2023. Quelle: Tradingview

Crypto Fear & Greed Index vom 19. Dezember 2023. Qelle: Lookintobitcoin

Trotz der eher überkauften Lage konnten sich die Bitcoin-Notierungen in den letzten viereinhalb Wochen weiter nach oben schieben. Ein neues 20-Monatshoch wurde auf Bitstamp mit 44.729 USD am 8. Dezember erreicht. Seitdem konsolidiert der Bitcoin den starken Anstieg der letzten zwei Monate. Dabei kamen die Notierungen zwischenzeitlich um gut 10% zurück. Gleichzeitig hat die Volatilität in den letzten sieben Tagen leicht zugenommen. Ein klares Top oder eine eindeutige Trendwende lassen sich bislang jedoch nicht erkennen.Stattdessen bleibt die Euphorie über die erhoffte Zulassung der Spot-ETFs weiterhin groß. Selbsternannte Experten erwarten die Zulassung eines ersten Bitcoin Spot ETFs in den USA USA für den Zeitraum zwischen dem 8. und 10. Januar 2024. SEC-Chef Gary Gensler machte dazu zuletzt Andeutungen, denn die Behörde prüft derzeit dreizehn verschiedene Anträge diverser ETF-Anbieter. Aufgrund mehrerer Gerichtsentscheidungen muss der Regulierer seine ablehnende Haltung überdenken.Wir vermuten, dass die SEC weiterhin alles dafür tun wird, um ein grünes Licht hinzuzögern. Gleichzeitig gehen wir im Fall einer positiven Entscheidung von einem „Sell the news“ Ereignis aus, denn in den zuletzt stark gestiegenen Bitcoin-Kursen ist bereits eine erste ETF-Genehmigung mehr oder weniger eingepreist.In den letzten zwei Monaten konnte der Bitcoin in den oberen Teil seines Aufwärtstrendkanals ausbrechen. Seit Mitte Oktober stiegen die Kurse steil an. Gleichzeitig hat sich die Wochen-Stochastik mit beiden Signallinien in der überkauften Zone eingenistet, so dass der Oszillator in den eingebetteten Zustand gewechselt ist und den Aufwärtstrend bis auf weiteres festzurrt.Unser großes Kursziel in Form des 61,8%-Retracements wartet weiterhin bei 48.555 USD. Bis dahin sollten die Bitcoin-Notierungen in den kommenden Wochen oder im 1.Quartal 2024 höchstwahrscheinlich noch ansteigen können.In der Summe ist der Wochenchart weiterhin bullisch. Allerdings wird die Luft angesichts des fast vertikalen Anstiegs sowie negativer Divergenzen zunehmend dünner. Die Widerstandszone zwischen 48.000 und 50.000 USD wäre daher für ein Kurshoch und eine Trendwende prädestiniert. Einen Anstieg auf über 50.000 USD halten wir in den kommenden sechs bis zwölf Monaten eher für unwahrscheinlich. Vielmehr sollte ausgehend vom 61,8% Retracement eine größere Korrekturwelle folgen, welche erst im späteren Jahresverlauf 2024 deutlich günstigere Einstiegskurse liefern könnte.Auf dem Tageschart ist der Bitcoin zuletzt um rund 10% gefallen und bewegt sich in einem bislang gesunden Rücksetzer. Das untere Bollinger Band liefert den Bären Platz bis ca. 38.500 USD, um sich auszutoben. Die mittlere Trendkanalunterstützung liegt um 37.000 USD. D.h. vom aktuellen Niveau um 42.500 USD wäre ein weiterer Abschlag von ungefähr 10% noch akzeptabel.Unterhalb von 37.000 USD trübt sich die Charttechnik jedoch deutlich ein. Im Jahresverlauf 2023 kam es nach den steilen Kursanstiegen immer zu einer zwei- bis drei Monaten währenden Korrekturphase, in denen die Kurse jeweils langsam, aber sicher um rund 20% nach unten glitten. In jedem Fall liefert die Tagesstochastik aktuell ein Verkaufssignal. Der Oszillator hat seine überverkaufte Zone auch noch nicht erreicht, so dass der Rücksetzer noch nicht sicher ausgestanden ist.Insgesamt ist der Tageschart momentan bärisch und lässt zunächst eher weitere Kursrücksetzer vermuten. Oberhalb von 38.000 USD bleiben solche Rücksetzer im gesunden Rahmen. Unterhalb von 37.000 USD hätte der Bitcoin jedoch den Blickkontakt mit der psychologischen Marke von 40.000 USD zunehmend verloren. Dann könnte die schnell steigende 200-Tagelinie (30.946 USD) in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. In diesem Fall würde sich die Charttechnik deutlich eintrüben und ein Test des Sommerhochs um 31.800 USD anstehen.Können sich die Notierungen jedoch entweder um bzw. oberhalb 40.000 oder zumindest bei 38.000 USD fangen, steht einer neuerlichen Attacke auf das Jahreshoch bei 44.729 USD nicht viel im Weg.