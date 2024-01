First Phosphate bestätigt zwei weitere neue hochgradige Entdeckungen auf Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche sowie bis zu 39,45 % P2O5 bei Larouche

Tabelle 1 - Analyseergebnisse für die neue Zone Mountain



Feldstation Probe Rechtswert Hochwert % P2O5 % Fe2O3 % TiO2

FP-23-RC-011 A1007212 326998 5403709 17,83 25,14 7,72

FP-23-JPA-114 A1007104 326769 5403913 15,99 32,03 3,83

FP-23-RC-008 A1007209 326988 5403834 14,25 24,14 3,91

FP-23-JPA-116 A1007106 326863 5403947 13,67 32,70 4,22

FP-23-RC-002 A1007203 326952 5403822 12,95 35,23 5,35

FP-23-JPA-113 A1007103 326758 5403910 12,79 40,40 7,05

FP-23-JPA-117 A1007107 326808 5403962 12,59 40,12 7,96

FP-23-JPA-119 A1007110 326732 5403936 11,56 36,97 5,57

FP-23-JPA-123 A1007114 326867 5403756 11,55 46,17 11,05

FP-23-JPA-121 A1007112 326823 5403823 11,08 37,74 6,31

FP-23-JPA-111 A1007102 326778 5403841 11,04 30,17 5,86

FP-23-RC-005 A1007206 326944 5403828 10,68 37,98 5,63

FP-23-RC-003 A1007204 326948 5403829 10,58 36,62 4,92

FP-23-RC-015 A1007216 326882 5403707 10,44 34,55 5,22

FP-23-RC-004 A1007205 326945 5403827 10,10 33,97 2,58

FP-23-RC-007 A1007208 326941 5403823 9,93 40,16 5,74

FP-23-JPA-115 A1007105 326799 5403924 9,40 29,51 1,96

FP-23-RC-006 A1007207 326946 5403828 9,18 39,47 5,81

FP-23-RC-001 A1007202 326949 5403815 8,85 37,09 3,91

FP-23-JPA-119 A1007109 326717 5403943 8,73 33,79 5,80

FP-23-RC-009 A1007210 326903 5403899 8,41 30,38 2,15

FP-23-JPA-120 A1007111 326776 5403891 8,26 34,39 4,59

FP-23-JPA-118 A1007108 326777 5403961 7,77 30,83 2,79

FP-23-RC-012 A1007213 326971 5403720 7,74 46,65 8,80

FP-23-RC-010 A1007211 326876 5403855 7,17 47,95 10,28

FP-23-JPA-122 A1007113 326838 5403785 4,64 29,75 2,30

Tabelle 2 - Analyseergebnisse für das Gebiet Larouche



Feldstation Probe Rechtswert Hochwert % P2O5 % Fe2O3 % TiO2

FP-23-JPA-185 A1007140 316149 5375054 39,45 5,88 0,77

FP-23-JPA-187 A1007142 316094 5374900 23,12 36,44 8,89

FP-23-JPA-148 A1007130 316203 5375312 21,25 24,65 5,43

FP-23-MB-009 A1007229 315951 5374697 17,60 30,39 4,79

FP-23-JPA-169 A1007134 315617 5373838 16,13 32,72 5,22

FP-23-JPA-186 A1007141 316144 5375032 15,58 35,45 6,01

FP-23-JPA-184 A1097139 316138 5375057 14,99 40,94 10,94

FP-23-MB-009 A1007231 315952 5374693 11,91 34,65 6,00

FP-23-MB-009 A1007228 315951 5374699 11,56 36,21 6,19

FP-23-MB-019 A1007237 316083 5374676 8,96 1,57 0,19

FP-23-JPA-181 A1007138 315570 5375192 8,83 46,42 13,30

FP-23-MB-012 A1007233 315981 5374735 8,75 39,14 6,79

FP-23-JPA-151 A1007131 316202 5375323 8,13 35,15 9,48

FP-23-JPA-152 A1007132 316198 5375337 8,13 31,43 8,19

FP-23-MB-012 A1007232 315976 5374737 7,45 41,31 8,32

FP-23-MB-009 A1007230 315951 5374697 5,72 52,27 12,02

FP-23-MB-014 A1007235 316009 5374878 1,88 17,48 3,76

FP-23-MB-014 A1007236 316005 5374876 1,81 21,52 3,60

FP-23-JPA-174 A1007136 316041 5375054 1,67 58,58 11,49

FP-23-MB-021 A1007239 316111 5374719 1,11 68,35 19,15

FP-23-MB-021 A1007240 316110 5374720 1,05 68,39 19,38

FP-23-MB-013 A1007234 315961 5374724 0,89 42,52 7,31

FP-23-JPA-158 A1007133 316349 5375411 0,59 68,21 19,36

FP-23-MB-021 A1007241 316110 5374722 0,37 30,41 11,02

FP-23-JPA-175 A1007137 316037 5375052 0,16 58,68 11,50

FP-23-JPA-171 A1007135 316000 5375101 0,09 68,29 18,56

FP-23-MB-019 A1007238 316083 5374689 0,08 1,19 0,20



Saguenay, Quebec (Kanada) - 29. Januar 2024 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine neue hochgradige Entdeckung 500 m von der bestehenden nördlichen Zone seines Projekts Bégin-Lamarche bestätigt hat, welches in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Die eigentliche Entdeckung dieser Gebiete wurde im Herbst 2022 während einer Prospektionskampagne gemacht. Bestätigt wurde sie vorigen Herbst anhand von 26 Schürfproben, die hochgradiges P2O5 (Phosphat) lieferten.Das Gebiet Larouche zeigt ebenfalls weiterhin hochgradige Auswertungen, wobei eine Probe einen Gehalt in Höhe von bis zu 39,45 % P2O5 (Phosphat) in einer ungleichmäßigen Schicht an reinem Apatit ergab (das Wirtsmineral, das Phosphat enthält). Bei diesem Reinheitsgrad würde das Mineral als direkt verschiffbares Erz (Direct Shipping Ore - DSO) angesehen werden.Schürfprobenahmen zeigten ein Gebiet mit hochgradigem Phosphat 500 m nördlich der bestehenden Zone Northern auf. Diese neue Zone, genannt die Zone Mountain, ist etwa 350 m lang und 175 m breit (siehe Abbildung 1). Den Beobachtungen nach ist die Gesteinsart nelsonitischer Peridotit - die günstigste Gesteinsart, in der Phosphat auf dem Konzessionsgebiet vorkommt. Insgesamt wurden in dieser Gegend 26 Schürfproben genommen, von denen die meisten Gehalte zwischen 7,17 % und 17,83 % P2O5 (Phosphat) ergaben. Der durchschnittliche Gehalt der 26 Proben betrug 10,6 % P2O5. Die Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.Eine zweite neue Zone, Northwestern genannt, wurde ebenfalls westlich der bestehenden Zone Northern entdeckt. Aus dieser ergaben 4 von 8 Proben Gehalte von über 10 % P2O5.Bégin-Lamarche ist weiterhin erfolgsversprechend, um einen weiteren bedeutenden Phosphathorizont für das Unternehmen zu liefern, erklärte John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Darüber hinaus befindet sich das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche 70 km vom Tiefseehafen von Saguenay entfernt und bringt enorme logistische Vorteile mit sich.Abbildung 1 - Lage der neuen Zonen Mountain und Northwesternhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73398/FirstPhosphate_290124_DEPRCOM.001.jpegErkundungen und Probenahmen im Gebiet Larouche zeigten ebenfalls hochgradiges Phosphat. Wie zuvor erwähnt ergab eine Probe 39,45 % P2O5 (siehe Abbildung 2). Dies stellt die höchste Phosphatprobe dar, die je von dem Unternehmen entdeckt wurde. Die Probe stammt von einer ungleichmäßigen Schicht an nahezu reinem Apatit (das Wirtsmineral, das Phosphat enthält). Bei diesem Reinheitsgrad würde das Mineral als DSO angesehen werden. Vorläufige geologische Anhaltspunkte deuten an, dass diese Schichten flachliegend und daher in potenziell wesentlicher Tiefe offen sein könnten. Andere Ergebnisse aus den Proben in diesem Gebiet zeigen hochgradige Phosphatwerte von bis zu 23,1 % P2O5 (siehe Tabelle 2). Bislang haben Arbeiten vor Ort Phosphatschichten mit einer Länge von bis zu 760 m aufgezeigt. Die Mächtigkeiten dieser Schichten sind derzeit aufgrund ihrer flachliegenden Geometrie nicht in vollem Umfang bekannt. Die vollständige Mächtigkeit der Schichten kann nur mit weiteren Bohrungen bestimmt werden. Ein Antrag auf eine Bohrgenehmigung für Bohrarbeiten in diesem Gebiet ist gestellt worden.Abbildung 2 - Standort von entdeckten Proben im Gebiet Larouchehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73398/FirstPhosphate_290124_DEPRCOM.002.jpegAbbildung 3 - Lage der Projekte von First Phosphate im Gebiet Saguenay-Lac-St-Jeanhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73398/FirstPhosphate_290124_DEPRCOM.003.jpegDie wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate Corp. in dieser Pressemeldung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist der leitende Geologe des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101) und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft.First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Jérôme Cliche, VP, Business Developmentjerome@firstphosphate.comTel: +1 (514) 815-8799Investor Relations: investor@firstphosphate.comMedia Relations: media@firstphosphate.comWebseite: www.FirstPhosphate.comFolgen Sie First Phosphate:Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphateLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphateZukunftsgerichtete Informationen und VorsichtshinweiseDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens, die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats, die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in die nordamerikanischen Lieferketten sowie die Interpretationen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Projekte Begin-Lamarche und Larouche betreffen.Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Geschäftsergebnisse des Unternehmens angesichts seiner kurzen Betriebsgeschichte; Erwartungen hinsichtlich der Einnahmen, Ausgaben und des Betriebs; der Tatsache, dass das Unternehmen über ausreichendes Betriebskapital verfügt und in der Lage ist, zusätzliche Finanzmittel zu sichern, die für die Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens erforderlich sind; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Mineralisierung, des geologischen Werts und der wirtschaftlichen Machbarkeit der Projekte des Unternehmens; Erwartungen hinsichtlich der Bohrprogramme und der potenziellen Auswirkungen, die erfolgreiche Bohrprogramme auf die Lebensdauer der Mine und des Unternehmens haben könnten; Kostenschätzungen für Mineralexplorations- und Explorationsprogramme; Erwartungen in Bezug auf Umweltfragen, die sich auf geplante oder zukünftige Explorationsprogramme auswirken könnten, und die potenziellen Auswirkungen der Einhaltung bestehender und geplanter Umweltgesetze und -vorschriften; Erhalt und Zeitplan von Explorations- und Abbaugenehmigungen und anderen Genehmigungen durch Dritte; staatliche Regulierung von Mineralexplorations- und -erschließungsbetrieben; Erwartungen in Bezug auf soziale oder lokale Probleme, die sich auf geplante oder zukünftige Explorations- und Erschließungsprogramme auswirken könnten; Erwartungen in Bezug auf globale Wirtschaftstrends und technologische Fortschritte; und die Weiterbeschäftigung von Schlüsselpersonal beim Unternehmen.Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung; hohes Risiko eines geschäftlichen Misserfolgs; keine Gewinne oder signifikanten Einnahmen; begrenzte Ressourcen; negativer Cashflow aus dem Betrieb und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen; keine Dividenden; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Schwankungen bei Einnahmen und Ergebnissen; Versicherungs- und nicht versicherte Risiken; Rechtsstreitigkeiten; Abhängigkeit von Management und Schlüsselpersonal; Interessenkonflikte; Zugang zu Lieferungen und Materialien; Gefahren der Mineralexploration und damit zusammenhängende Haftung und Schäden; Risiken im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit; staatliche Regulierung und rechtliche Ungewissheiten; die Explorations- und Konzessionsgebiete des Unternehmens könnten nicht erfolgreich sein und sind höchst spekulativer Natur; Abhängigkeit von Dritten; das Eigentumsrecht an einigen Konzessionsgebieten des Unternehmens könnte angefochten werden oder fehlerhaft sein; Rechtsansprüche der Ureinwohner und Landansprüche; der Erhalt und die Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Risiken könnten sich nachteilig auf das Unternehmen auswirken; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur; Landrekultivierungsanforderungen könnten aufwändig sein; die aktuelle globale Finanzlage; Fluktuationen bei den Rohstoffpreisen; Verwässerung; zukünftige Verkäufe durch bestehende Aktionäre könnten zu einem Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens führen; Fluktuationen und Volatilität bei den Börsenkursen; und Risiken im Zusammenhang mit den Marktanforderungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können.Diese Faktoren und Annahmen stellen keine erschöpfende Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens vom 29. November 2023, der auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!