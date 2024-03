Gold  Dieser Ausbruch ist eindeutig

Gold in US-Dollar, Wochenchart vom 11. März 2024. Quelle: Tradingview

Gold in US-Dollar, Tageschart vom 11. März 2024. Quelle: Tradingview

Nach dem scharfen zweimonatigen Anstieg bis zu einem neuen Allzeithoch bei 2.149 USD am 4.Dezember kam es am Goldmarkt in den letzten Wochen des alte Handelsjahres zunächst zu einem scharfen Rücksetzer bis auf 1.973 USD sowie im Anschluss zu einer schnellen Erholung bis auf 2.088 USD. Um dieses insgesamt doch recht wilde Kursgeschehen zu verdauen, gingen die Goldpreise seit Jahresbeginn daher zunächst in eine zähe und verwirrende Seitwärtsphase über. Nur so konnte sich die überkaufte Lage nach der Achterbahnfahrt beruhigen.Im Rahmen dieser Konsolidierung scheiterten zunächst jegliche Ausbruchsversuche auf der Oberseite immer wieder an der Widerstandszone um 2.055 USD. Gleichzeitig hielt aber auch die psychologische Marke von 2.000 USD den Angriffen der Bären stand. Erst Mitte Februar gelang ihnen schließlich der vermeintliche Durchbruch nach unten. Schnell entpuppte sich der Kursrutsch unter 2.000 USD jedoch als eine Bärenfalle, denn ausgehend vom Tief bei 1.985 USD eroberte der Goldpreis schon am nächsten Handelstag mit einem Schlusskurs von 2.004 USD die psychologische Unterstützung zurück.In der Folge zogen die Goldpreise ab dem 14. Februar insgesamt 18 Handelstage steil und ununterbrochen an. Seit dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie bei 2.055 USD am Freitag vor einer Woche beschleunigte sich diese Rally. Dabei überwand der Goldpreis nicht nur mühelos das alte Allzeithoch bei 2.075 USD, sondern stieg im Laufe der letzten Handelswoche in der Spitze mit 2.195 USD auf den höchsten Stand aller Zeiten.Ohne Zweifel ist damit die 13-jährige Korrektur- und Konsolidierungsphase, welche immer wieder im Bereich zwischen 1.900 und 2.075 USD für das Ende aller bullischen Bemühungen gesorgt hatte, endgültig beendet. Konsequenterweise brachte die steile Ausbruchsrally den Goldpreis in kürzester Zeit um über 210 USD nach oben. Ungeachtet kurzfristiger Rücksetzer oder Zwischenkonsolidierungen dürfte dies im größeren Bild nur den Beginn der nächsten großen Aufwärtsbewegung im Edelmetallsektor bedeuten!Nachdem der erste Versuch im Dezember noch scheiterte, hat der Goldpreis den großen Widerstand der letzten dreieinhalb Jahre im Bereich um 2.075 USD in der vorletzten Woche klar und eindeutig übersprungen. Damit ist die große umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation bestätigt und das lange Warten hat endlich ein Ende. Das Kursziel aus dieser Formation liegt bei ca. 2.535 USD und könnte im besten Fall in einem volatilen Durchmarsch direkt erreicht werden!Allerdings notieren die Goldkurse auf dem Wochenchart aktuell bereits ein gutes Stück außerhalb des oberen Bollinger Bandes (2.153 USD). Statistisch wäre die Luft mit Kursen um 2.180 USD bis 2.200 USD zumindest kurzfristig also schon etwas dünn.Allerdings darf man keinesfalls unterschätzen, dass sich die über dreieinhalb Jahre aufgestaute Energie nun am Goldmarkt entlädt. Das Momentum ist klar auf Seiten der Bullen. Ebenso kann man annehmen, dass nach der zweieinhalb Monate währenden Konsolidierung die nun laufende Rally nicht nach nur drei Wochen wieder zu Ende sein soll. Im Zweifelsfall geht der Ritt nach oben zügig, aber volatil weiter.Insgesamt ist der Wochenchart bullisch. Der Goldpreis müsste sich mittelfristig auf dem Weg in Richtung 2.535 USD befinden. Auch deutlich höhere Kurse sind im Anschluss denkbar. Mögliche Rücksetzer an die alte Widerstandszone im Bereich zwischen 2.075 bis 2.100 USD sollten trotzdem einkalkuliert werden und als Kaufchance genutzt werden.Seit dem Tief am 14. Februar bei 1.985 USD explodierte der Goldpreis zunächst langsam, seit Freitag, dem 1. März, aber fast vertikal nach oben. Jegliche Widerstände wurden in Windeseile gesprengt und täglich kletterte der Goldpreis weiter nach oben. Mit 2.195 USD wurde bereits ein neues Allzeithoch erreicht. Das alte Hoch vom 4.Dezember bei 2.149 USD sorgte lediglich für eine leichte Drosselung des Aufwärtsmomentums.Die Schärfe und Geschwindigkeit dieser Rally mögen für viele überraschend sein, aber wir hatten an dieser Stelle immer wieder daraufhin gewiesen, dass der Ausbruch enorme Energien freisetzen wird.Charttechnisch bewegt sich der Goldpreis jetzt im undefinierten Raum, denn bekannte Widerstands- und Unterstützungszonen gibt es oberhalb von 2.150 USD nicht mehr. Man kann lediglich vermuten, projizieren und mögliche Trend-Extensionen berechnen.