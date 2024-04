Exploits Discovery erhält seismische Daten für Goldkonzessionsgebiet Bullseye

Toronto, 3. April 2024 - Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 634) (Exploits oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es den seismischen Datensatz in seinem Goldkonzessionsgebiet Bullseye erhalten hat, der Ende 2023 von New Found Gold Corp. (NFG) erstellt worden war. Dies war die erste Untersuchung dieser Art, die auf der Insel Neufundland durchgeführt wurde, und eine der ersten in Nordamerika. Das gesamte seismische Programm von NFG erstreckte sich über 47 km² des Projektgebiets Queensway North und wurde von HiSeis, einem branchenführenden Unternehmen für seismische Hartgesteinsuntersuchungen, durchgeführt. Das Unternehmen wird in naher Zukunft einen Berater beauftragen und erwartet erste Interpretationen bis zum Sommer dieses Jahres.Jeff Swinoga, Chief Executive Officer, sagte: Wir freuen uns über den Erhalt der seismischen Daten, die uns Hinweise auf potenziell tief liegende Strukturen unter unserem Goldkonzessionsgebiet Bullseye geben werden, die eine Goldmineralisierung beherbergen könnten. Wir beabsichtigen, diesen seismischen Datensatz mit den 13.000 m an Diamantbohrungen zu kombinieren, die in unserem Konzessionsgebiet durchgeführt wurden. Dies ist eine weitere Datenebene, von der wir glauben, dass sie bei der Planung von Bohrprogrammen wertvoll sein wird und unsere Chancen auf Explorationserfolge in der Tiefe erhöht. Wir planen, weiterhin zu bohren und nach bedeutsamen Goldentdeckungen bei Bullseye sowie in unserem wesentlich größeren Konzessionsgebiet Gazeebow South weiter nördlich zu suchen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74136/Exploits_20240401_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Karte des Mineralkonzessionsgebiets mit der Abdeckung der seismischen Untersuchung von NFG über dem Konzessionsgebiet Bullseye von Exploits. Exploits ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador gerichtet ist.Exploits setzt sein erfahrenes, kompetentes lokales Team und sein geologisches Verständnis ein, um sich zu einem erfolgreichen Explorationsunternehmen in Kanada zu entwickeln. 