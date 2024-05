Fed kündigt QT-Ende an  Silber fällt auf 26 $

Die Korrektur am Goldmarkt scheint noch nicht abgeschlossen zu sein und eine zweite Korrekturwelle sollte noch mindestens folgen

Die Goldminenaktien halten sich stark, während die Minen stark bleiben

Der Goldpreis fiel in der vergangenen Handelswoche auf die Unterstützung bei 2.300 $, wo die Goldbullen wieder als Käufer auftraten. Die neuesten Terminmarktdaten der CFTC zeigten jedoch, dass die Spekulanten euphorisch sind und weiter auf einen steigenden Preis setzen, dieser jedoch fiel, was ein Zeichen von Schwäche ist. Daher verwundert es nicht, dass die Preiserholung in der letzten Woche bereits bei 2.350 $ ihr Ende fand und es den Goldbullen nicht gelang den vorherigen Aufwärtstrend zurückzuerobern.Stattdessen wurde am Dienstag eine potenzielle Fortsetzungsformation (Bear-Flag) nach unten aufgelöst, weshalb sich die Korrektur ausweiten dürfte, wenn die Unterstützung bei 2.300 $ noch einmal brechen sollte.Die neuesten Zahlen zum Wachstum der US-Wirtschaft zeigten vergangene Woche eine Abkühlung im ersten Quartal und ein Wachstum in 2024 annualisiert von nur 1,6%, während der Markt 2,3% erwartet hatte. Die PCE-Kerninflation stieg mit 2,8% hingegen stärker als die Markterwartung von 2,7%, womit die Angst vor der Deflation ihren Weg zurück in die Köpfe der Investoren findet. Die Fed Funds Futures erwarten unverändert eine erste Zinssenkung in den USA im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 62%.Ich schreibe seit 2019 von dem bevorstehenden Stagflationsjahrzehnt und würden die Regierung die Inflationsrate richtig und ungeschönt anstatt anhand eines fiktiven, ständig angepassten Warenkorbes berechnen, so würde sich zeigen, dass wir uns bereits seit Jahren in der Stagflation befinden. Je offensichtlicher dieses Umfeld in den nächsten Jahren wird, desto mehr Investoren werden ihren Weg in den Goldmarkt finden.In der Stagflation der siebziger Jahre brachen die Aktien- und Rentenmärkte inflationsbereinigt über ein Jahrzehnt extrem ein, während der Goldpreis explodierte und sich die Kurse der Goldminenaktien mehr als verzwanzigfachten. Auch für dieses Jahrzehnt erwarte ich ein ähnliches Umfeld, wie meinen Lesern seit Jahren bekannt ist.In der letzten Woche stiegen die Goldminenaktien wieder stark an, obwohl der Goldpreis seine Korrektur fortsetzte. Smarte Investoren werden einen Teil ihrer Vermögen sukzessive aus dem Aktien- und Anleihenmarkt in Gold, Silber und deren Produzenten allozieren, sobald sich das stagflationäre Umfeld verschärft. Die relative Stärke der Goldminenaktien zum Goldpreis in der letzten Woche ist ein erstes Anzeichen für diese Entwicklung, die noch in ihrer Anfangsphase steckt.Ich empfahl meinen Premium-Abonnenten (www.blaschzokresearch.ch) bei 200 Punkten im HUI-Goldminenindex antizyklisch zu kaufen und mit dem Ausbruch des Goldpreises über 2.080 $ in den Goldminenaktien voll investiert zu sein. Zuvor hatte ich mit meinen Abonnenten die Hochs verkauft, sodass wir bis zum Kaufsignal Cash hielten für Käufe zu günstigen Kursen bei den Minenaktien.Mittlerweile konnte der HUI-Goldminenindex um 35% ansteigen und erreichte am Montag ein Hoch bei 270 Punkten. Da die Hintergründe der Rallye am Goldmarkt diesmal im Dunkeln liegen, ist auch das Ende der Rallye offen, weshalb man an den Goldminenaktien festhalten sollte. Sollte der mysteriöse Anstieg des Goldpreises ein Vorbote auf eine neue Krise mit folgenden QE-Programmen sein, dann wird der aktuell hohe Goldpreis nachhaltig sein. In diesem Fall dürfte der HUI-Goldminenindex schnell wieder auf sein Allzeithoch bei 600 Punkten ansteigen.