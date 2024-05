SPDR in KW20: Bestände erreichen höchsten Wert seit mehreren Wochen

In der 20. Kalenderwoche verzeichnete der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Trust eine Zunahme der Bestände. Zu Beginn der Woche blieben die Bestände recht unverändert, bis dann Mitte der Woche langsam Zunahmen erfolgten.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 838,54 Tonnen, so die Angaben auf der Webseite www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 830,47 Tonnen. Über das Wochenende gewann der ETF etwas an Beständen. Von Montag auf Dienstag blieben die Bestände praktisch unverändert. Am Mittwoch gab es dann ein leichtes Plus und die Bestände erfuhren einen Anstieg von 1,44 Tonnen. Der Preis je Unze nahm diesmal zu und beendete die Woche bei 2.402,60 Dollar.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 13. Mai: 831,92 Tonnen• 14. Mai: 831,92 Tonnen• 15. Mai: 833,36 Tonnen• 16. Mai: 833,36 Tonnen• 17. Mai: 838,54 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de