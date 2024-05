Lynette Zang: Gold- & Silberpreis-Potenzial - Öffentlichkeit wendet sich gesundem Geld zu

Lynette Zang, Gründerin und CEO von Zang Enterprises, teilte ihre Gedanken zu den Gold- und Silberpreisen im Jahr 2024 mit und erklärte, dass immer mehr Menschen weltweit auf Edelmetalle zurückgreifen, um ihr Vermögen zu sichern. "Das gibt mir enorme Hoffnung, denn das sind die Menschen, die wir aufwecken müssen. Sie fangen an, Gold zu kaufen, und das begeistert mich", erklärte sie in einem Interview mit Investing News . "Wenn wir auch nur 3% der Öffentlichkeit dazu bringen können, eine stille Revolution abzuhalten und ihr Fiatgeld in solides Geld - physisches Gold und physisches Silber - umzuwandeln, ist das alles, was man für eine stille Revolution tun muss (und) um einen Platz am Tisch zu haben."Der Goldpreis hat im Jahr 2024 bereits ein Rekordniveau erreicht, ein Anstieg, der nach Ansicht von Zang in erster Linie technisch bedingt ist. Auf die Frage nach dem Potenzial des gelben Metalls im weiteren Jahresverlauf antwortete sie, dass es noch viel zu tun gibt. "Es würde mich nicht überraschen, wenn es in diesem Jahr auf dem Spotmarkt mindestens 3.000 US-Dollar (je Unze) erreichen würde", meinte sie. Beim Silber sieht es laut Zang so aus, als würde das Metall eine Cup-&-Handle-Formation abschließen. Ihrer Ansicht nach könnte dies dazu führen, dass es sein bisheriges Allzeithoch testet und vielleicht auf 48 bis 50 US-Dollar je Unze ansteigt.Zang skizzierte auch ein Szenario, in dem Gold auf 40.000 US-Dollar und Silber auf 2.000 US-Dollar steigen könnte. "Wenn wir über Nacht eine Neubewertung auf einer Eins-zu-Eins-Basis hätten - was nicht wahrscheinlich ist, aber dennoch. Die Situation auf den Schuldenmärkten und die Menge an Gold ist ganz einfach. Man nehme einfach alle Schulden, die gemacht wurden, und teile sie durch das gesamte physische Gold, das in der Erde oder über der Erde liegt - das spielt keine Rolle. Der wahre Wert einer Unze Gold liegt dann bei 40.000 US-Dollar", erklärte sie.© Redaktion GoldSeiten.de