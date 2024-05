Mit verbesserter Wirtschaftstätigkeit kommen Zweifel an Zinssenkungen auf

Umfragen vom Donnerstag zufolge hat sich die Konjunktur in den Vereinigten Staaten und in Teilen Asiens und Europas verbessert, was den Zentralbanken Spielraum für einen möglichen Aufschub der Zinssenkung gibt, berichtet Reuters . Die Weltwirtschaft wird ihre solide Dynamik für den Rest des Jahres und bis ins Jahr 2025 wahrscheinlich fortsetzen und damit früheren Erwartungen einer Verlangsamung trotzen. Dies ergab eine Reuters-Umfrage unter Wirtschaftsexperten im April, die ein stärkeres Wachstum als prognostiziert für wahrscheinlicher hielten als eine Schwäche.Die US-Konjunktur hat sich im Mai auf den höchsten Stand seit gut zwei Jahren beschleunigt, was darauf hindeutet, dass sich das Wirtschaftswachstum in der Mitte des zweiten Quartals beschleunigt hat. S&P Global teilte am Donnerstag mit, dass der US Composite PMI Output Index, der den Produktions- und Dienstleistungssektor abbildet, in diesem Monat auf 54,4 gestiegen ist. Dies war der höchste Stand seit April 2022 und folgte auf einen endgültigen Wert von 51,3 im April.Die Hersteller meldeten jedoch einen Anstieg der Preise für eine Reihe von Vorleistungen, was darauf hindeutet, dass die Inflation bei Gütern in den kommenden Monaten anziehen könnte - ein besorgniserregendes Zeichen für die US-Notenbank, die darauf wartet, dass die Inflation wieder nach unten geht, bevor sie mit Zinssenkungen beginnt."Der Hauptinflationsimpuls kommt jetzt eher aus dem verarbeitenden Gewerbe als aus dem Dienstleistungssektor, was bedeutet, dass die Inflationsraten für Kosten und Verkaufspreise in beiden Sektoren im Vergleich zu den Standards vor der Pandemie etwas erhöht sind, was darauf hindeutet, dass die endgültige Annäherung an das 2%-Ziel der US-Notenbank immer noch schwer zu erreichen ist", erklärte Chris Williamson, leitender Wirtschaftswissenschaftler bei S&P Global Market Intelligence.In Europa expandierte die Wirtschaftstätigkeit in diesem Monat so schnell wie seit einem Jahr nicht mehr, gestützt durch die lebhafte Nachfrage nach Dienstleistungen, während das verarbeitende Gewerbe Anzeichen für eine beginnende Erholung zeigte. Es wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer Sitzung in zwei Wochen die Zinssätze senken wird.© Redaktion GoldSeiten.de