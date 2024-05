Kupfer erreicht Rekordwert - Droht eine Knappheit?

Kupfer stieg auf den höchsten Stand aller Zeiten und setzte damit eine monatelange Rally fort, die von Finanzinvestoren vorangetrieben wurde, die sich in Erwartung sich verschärfender Versorgungsengpässe in den Markt gestürzt hatten, berichtet Reuters . Banken, Bergbauunternehmen und Investmentfonds preisen seit Monaten die glänzenden langfristigen Aussichten für Kupfer an, und eine Flut von Investitionen in den Markt in den letzten Wochen hat den Druck auf bearische Händler erhöht, die aufgrund der schwachen Spotnachfrage, insbesondere in China, eine vorsichtigere Haltung eingenommen haben.Investoren, Händler und Bergbauführungskräfte warnen seit Jahren, dass die Welt vor einem kritischen Kupferdefizit steht, da die Nachfrage in den grünen Industrien stark ansteigt. Jeff Currie, Rohstoffveteran und Chief Strategy Officer des Energy Pathways Teams der Carlyle Group Inc. meinte kürzlich, dass Kupfer der beste Long Trade sei, den er je gesehen habe. Viele Teilnehmer am physischen Handel haben jedoch davor gewarnt, dass die Kupferpreise der Realität vorauseilen. Die Nachfrage ist nach wie vor relativ lau - vor allem im Hauptabnehmerland China, wo die Lagerbestände nach wie vor hoch sind und die Anbieter von Kupferdrähten und -stangen ihre Produktion reduziert haben.Eine Reihe von Rückschlägen in den großen Kupferminen schürt die Befürchtung, dass es früher als erwartet zu einem Produktionsrückgang kommen wird. Die Schmelzgebühren - ein Gradmesser für die Knappheit auf dem Erzmarkt - sind im April unter Null gesunken, was die Aussicht erhöht, dass die Werke gezwungen sein werden, die Produktion zu drosseln, um die Verluste zu begrenzen. Und der Short Squeeze an der Comex-Börse in New York trieb die Preise dort auf einen noch nie dagewesenen Aufschlag gegenüber der LME. Dies löste einen Ansturm auf die Umleitung von Kupfer in die USA aus, so dass anderswo weniger Metall verfügbar war.© Redaktion GoldSeiten.de