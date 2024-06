McEwen, Meding: Goldsektor bereit für Bewegung, Kupferknappheit hält an

Rob McEwen von McEwen Mining und Michael Meding von McEwen Copper sprachen in einem Interview mit dem Investing News Network unter anderem über die Aussichten für Gold und Kupfer. Außerdem sprechen sie über ihre jeweiligen Unternehmen und gehen dabei vor allem auf den Standort Argentinien ein, für das sie eine steigende Popularität erwarten.In Bezug auf Gold meinte McEwen, dass der Goldpreis bis 2024 steigen könnte und verwies auf die atemberaubenden Prognosen einer Reihe von Marktteilnehmern. Citi prognostiziert für Ende 2024 einen Preis von 3.000 US-Dollar pro Unze, während Bloomberg Intelligence bis 2025 einen Preis von 7.000 US-Dollar erwartet. Pierre Lassonde nannte unterdessen ein Ziel von 19.000 bis 20.000 Dollar. "Der gesamte Sektor ist seit geraumer Zeit unterinvestiert, und ich denke, er ist bereit, sich zu bewegen", so der Unternehmer. "Die Inflation wird nicht verschwinden, und selbst als die Zinsen Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre stiegen, stieg der Goldpreis. Ich glaube also, dass es weiter nach oben gehen wird."In Bezug auf Kupfer erklärte Meding, dass es zwar eine kurzfristige Angebotsverknappung bei dem roten Metall gebe, dass aber die starken langfristigen Nachfrageaussichten wichtiger seien. "Je nachdem, welche Prognoseinstitute man fragt, wird die Nachfrage zwischen 2035 und 2050 zwischen 50 Millionen und 68 Millionen Tonnen Kupfer liegen, während die Welt jährlich etwa 25 Millionen Tonnen Kupfer verbraucht", stellte er in dem Interview fest. "Wenn man das mit dem größten Produzenten, Chile, vergleicht, der zwischen 5,5 und 6 Millionen Tonnen produziert, bedeutet das, dass wir das Fünf- bis Achtfache von Chile benötigen, um diese Nachfrage zu befriedigen", fügte Meding hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de