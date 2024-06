Rick Rule: Gold, Silber, Uran - Die wichtigsten Preistreiber und was jetzt zu beachten ist

Rick Rule, Inhaber von Rule Investment Media, teilte seine neuesten Überlegungen zur Dynamik von Gold, Silber und Uran sowie zu den Chancen mit, die er in den "verhassten" Sektoren Platin und Palladium sieht. In Bezug auf Gold meinte er gegenüber Investing News zunächst, dass ausländische Zentralbanken bisher die Hauptkäufer waren. Seiner Erfahrung nach interessieren sich Kleinanleger nur dann für das Metall, wenn sie um den Erhalt ihrer Kaufkraft besorgt sind. Dies ist derzeit noch nicht der Fall, und es wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben."Ich möchte anmerken, dass es fünf Jahre dauerte, bis dies in der Zeit von 1967 bis 1972 geschah. Mit anderen Worten: Die Menschen haben zwar verstanden, dass es eine Inflation gab, aber die Tragweite dieser Inflation, die Auswirkungen auf ihren persönlichen Lebensstil, wurde erst nach fünf Jahren deutlich. Und ich habe den Verdacht, dass wir es mit einem verspäteten Schlag zu tun haben, wenn die Steuerzahler und Sparer die Auswirkungen der Inflation auf ihr eigenes Portemonnaie verstehen", erklärte Rule während des Gesprächs.Auf die Frage, was den Silberpreis im Moment bewegt, sagte Rule, er wisse es nicht. Normalerweise folgt das weiße Metall dem Goldpreis und übertrifft ihn dann, aber er hätte erwartet, dass Silber eine größere Bewegung bei Gold benötigt, um abzuheben. Eine Anomalie war der Silber-Squeeze im Jahr 2021, der durch die Reddit-Community ausgelöst wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde die normale Abfolge - bei der sich das Metall bewegt und dann von Bergbauunternehmen, Entwicklern und Junioren gefolgt wird - auf den Kopf gestellt.Mit Blick auf Uran erklärte Rule, dass der Preis gerade eine wichtige Verschnaufpause einlegt. Seiner Ansicht nach ist ein wichtiger Trend, den man derzeit beobachten sollte, die zunehmende Bedeutung des Terminmarktes, der dazu beitragen wird, die Kapitalkosten in diesem Sektor zu senken. "Die tatsächliche Preisstruktur wird auf dem Laufzeitmarkt bestimmt, und sie wird sich zunehmend auf dem Laufzeitmarkt in den fünf-, zehn-, 15- und 20-jährigen Produkten widerspiegeln. Dies wird wirklich tiefgreifende und positive Auswirkungen auf die wenigen Uran-Junioren haben, die entwicklungsfähige Projekte haben", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de