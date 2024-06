Mai: Schweizer Exporte nehmen weiter ab  Importe steigen leicht

Das Eidgenössische Finanzdepartement EFD registrierte im Mai 2024 Importe von rund 232,3 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 7 Milliarden Franken. Die monatlichen Exporte hingegen beliefen sich auf 213,7 Tonnen im Wert von 7,1 Milliarden Franken.Aus den kürzlich veröffentlichten Zahlen der EZV geht weiter hervor, dass die Rohgoldimporte 173,8 Tonnen im Wert von 7 Milliarden Franken betrugen. Die Rohgoldexporte der Schweiz beliefen sich im gleichen Zeitraum auf 103,4 Tonnen ebenfalls im Wert von 7 Milliarden Franken.Wichtigstes Lieferland der Schweiz war im Mai Argentinien. Von dort importierte die Schweiz den Angaben zufolge netto 23,4 Tonnen Gold. Weitere hohe Importe verzeichnete die Schweiz aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 21 Tonnen, Peru mit 19,8 Tonnen und aus Chile mit 13,4 Tonnen.Bei den Abnehmern stand im Mai unverändert China an erster Stelle, wohin die Schweiz netto 35,8 Tonnen Gold exportierte. Dies stellten einen erneuten leichten Rückgang um etwa 0,6 Tonnen dar. Zudem lieferte die Schweiz netto 15,2 Tonnen Gold in das Vereinigte Königreich, 14 Tonnen nach Indien und 9,4 Tonnen in die Türkei.Im vergangenen Mai verzeichnete die Schweiz gemäß EZV zudem ein Importvolumen von 57,3 Tonnen Silber im Wert von 57,9 Millionen Franken. Das Exportvolumen belief sich auf 109,5 Tonnen Silber im Wert von 97,3 Millionen Franken. Wichtigstes Lieferland war im letzten Monat Schweden, aus dem die Schweiz 8,5 Tonnen Silber importierte. Größter Abnehmer war mit weitem Abstand das Vereinigte Königreich, die netto 61,2 Tonnen Silber aus der Schweiz bezogen, gefolgt von Österreich mit 15 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de