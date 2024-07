Gold, Silber und Goldminen

Der Goldpreis weiterhin wie am Schnürchen gezogen nach oben. Keine spektakulären Bewegungen, sondern ein recht stetiger Anstieg bislang:Silber leider nicht so stetig und es könnte sich ein kleines "rounding top" ausbilden. Wenn die 30,50 USD im Future nicht halten, kann es durchaus nochmals in Richtung 28,72 USD gehen. Ein Sprung über 32 USD würde dieses Szenario natürlich auflösen.Der GDX konnte die anfängliche Stärke gestern nicht halten. Auch hier, ähnlich wie beim Silber, kurzfristig gesehen eher etwas Rückschlagpotenzial:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.