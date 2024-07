John Feneck: Mehr Aufmerksamkeit für Goldaktien im Verlauf des Jahres

John Feneck, Portfoliomanager und Berater bei Feneck Consulting, teilte seine jüngsten Gedanken zum Goldpreis in einem Interview mit dem Investing News Network mit und sagte, dass die Bergbauunternehmen nach den Rekordwerten im zweiten Quartal gute Ergebnisse vorlegen dürften. Mit Blick auf Newmont, Agnico Eagle Mines und Barrick Gold, die drei größten Positionen im VanEck Gold Miners ETF, meinte er, er erwarte Stärke. "Der Unterschied zwischen diesen drei Unternehmen und anderen Goldproduzenten ist, dass sie in der Lage waren, eine wirklich gute Marge zwischen ihren Kosten und dem aktuellen Goldpreis zu erzielen", erklärte er.Während sich der breite Markt weiterhin auf den Technologiesektor konzentriert, glaubt Feneck, dass sich dies ändern könnte. "Ich denke, dass Value-Manager sehen werden, dass sich diese Aktien im Large-Cap-Gold-Bereich viel besser entwickeln, und das wird später im Jahr ihre Aufmerksamkeit erregen", stellte er fest und betonte, dass die Verschiebung nicht sofort stattfinden wird. "Wird es eine Art All-in-Ereignis sein? Nein. Was wir unserer Meinung nach sehen werden, ist, dass der breite Markt anfängt, sich zurückzuziehen, und das wird das auslösen, was wir eine Sektorrotation zu einigen sichereren Häfen wie Newmont oder Agnico nennen.Feneck interessiert sich auch für Unternehmen in "Sondersituationen" mit anderen Ideen oder Engagements in weniger bekannten Rohstoffen. Dazu zählen laut dem Experten Golden Metal Resources, Fireweed Metals, First Tellurium und Angkor Resources. In Bezug auf Uran bleibt Feneck optimistisch und interessiert sich für Juniorunternehmen. Er erwähnte Forum Energy und F3 Uranium auf seiner Liste.© Redaktion GoldSeiten.de