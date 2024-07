Kampf gegen Schmuggel: Indien senkt Einfuhrsteuer auf Gold & Silber auf 6%

Indien hat die Einfuhrzölle auf Gold und Silber von 15% auf 6% gesenkt. Diese Maßnahme könnte nach Ansicht von Branchenvertretern die Nachfrage im Einzelhandel ankurbeln und dazu beitragen, den Schmuggel im zweitgrößten Goldverbraucherland der Welt einzudämmen, schreibt Reuters Eine höhere Goldnachfrage aus Indien könnte die Weltmarktpreise, die in diesem Jahr ein Rekordhoch erreicht haben, wieder nach oben treiben, auch wenn dies das indische Handelsdefizit erhöhen und die angeschlagene Rupie unter Druck setzen könnte, heißt es in dem Artikel. "Um die inländische Wertschöpfung bei Gold- und Edelmetallschmuck zu erhöhen, schlage ich vor, die Zölle auf Gold und Silber auf 6% zu senken", sagte Finanzministerin Nirmala Sitharaman am Dienstag in einer Haushaltsrede.Darüber hinaus kündigte das Land an, 25 wichtige Mineralien, darunter Lithium, von Einfuhrzöllen zu befreien. Indien sucht nach Möglichkeiten, seine Versorgung mit Lithium, einem wichtigen Rohstoff für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge, zu sichern.© Redaktion GoldSeiten.de