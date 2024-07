Potenzieller Wendepunkt bei Gold rückt näher

Der Ausbruch von Gold scheiterte und fiel in die vorherige Konsolidierungszone bei 2.300 Dollar bis 2.400 Dollar je Unze zurück. Silber legte eine harte Kehrtwende hin und bedroht die Unterstützung bei 29 Dollar. Die Edelmetalle müssen diesen technischen Schaden aufarbeiten, bevor sie ihren neuen Aufwärtstrend wieder aufnehmen können. Seit Jahren schreiben wir über die Bedeutung des Goldes im Vergleich zum Aktienmarkt und dem herkömmlichen 60/40-Anlageportfolio. Es zeichnet sich eine makroökonomische Entwicklung ab, die, wenn sie eintritt, sowohl nominal als auch real sehr günstig für Edelmetalle wäre.Die Renditekurve ist seit über zwei Jahren invertiert. Dies ist zwar ein Warnzeichen, aber das eigentliche Warnsignal für bevorstehende negative Auswirkungen ist, wenn die Kurve in den positiven Bereich abfällt. Sie ist ein nahezu untrügliches Zeichen für eine wirtschaftliche Rezession. Die Versteilerung ist unglaublich positiv, wenn sich Gold in einem langfristigen Bullenmarkt oder säkularen Aufwärtstrend befindet. Wir stellen zwei Renditespannen (30er und 2er, 10er und 2er), Gold gegenüber dem Aktienmarkt und Gold dar. Die Versteilerung in den Jahren 2001, 2007 und 2019 war sehr positiv für Gold und Gold gegenüber dem Aktienmarkt. Gold schnitt sogar in einem langfristigen Abwärtstrend gut ab, als die Kurve 1984, 1990 und 1995 steiler wurde.Die Renditekurve wird wahrscheinlich weiter steil werden, es wird zu einer Rezession kommen, und die Fed wird einen neuen Lockerungszyklus einleiten. Gold hat sich in einem solchen Szenario zuverlässig besser entwickelt als der Aktienmarkt und sollte dies auch weiterhin tun. Der Goldpreis sollte das gemessene Aufwärtsziel aus seinem Cup-&-Handle-Muster bei 3.000 Dollar erreichen. Die Tiefe und Dauer des kommenden Abschwungs wird das Aufwärtspotenzial der Edelmetalle in den nächsten Jahren stark beeinflussen.Je stärker und länger der Abschwung ausfällt, desto größer ist das Aufwärtspotenzial. In jedem Fall sind die Aussichten für die nächsten 12 Monate recht positiv. Ich konzentriere mich weiterhin auf die Gold- und Silberaktien mit der besten Kombination aus fundamentaler Qualität und Aufwärtspotenzial.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 24. Juli 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.