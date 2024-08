Brent-OIL am letzten Ankerpunkt

Quelle Chart: stock3

Die Talfahrt beim Öl der Nordseeorte Brent ging mit der Unterschreitung des Levels von 79,50 USD in die nächste Runde. Das zur vergangenen Analyse vom 25. Juli thematisierte Korrekturziel von 76,86 USD wurde bereits gestern touchiert und aktuell notiert das Öl direkt an diesem. Genau jetzt könnte es daher eine Gegenreaktion geben, sofern das Level von 76,00 USD nicht unterschritten wird.In einem ersten Impuls gen Norden könnte es dabei zurück bis zum Niveau von 79,95 USD aufwärtsgehen, bevor darüber weiteres Potenzial bis zum Widerstand von 82,24 USD entstehen könnte.Sackt der Preis jedoch unter 76,00 USD zurück, wäre mitsamt neuem Mehrmonatstief unterhalb von 75,72 USD weitere Schwäche in Richtung von 71,85 USD vorprogrammiert. Das Tief vom Dezember 2023 bei 72,11 USD hierbei ebenso interessant.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.