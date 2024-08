Patriot Battery Metals: Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie  Online-Seminar für Investoren

Vancouver, 21. August 2024, Sydney, 22. August 2024 - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) teilt mit, dass Ken Brinsden, President, CEO und Managing Director des Unternehmens, heute ein Live-Online-Seminar für Investoren veranstalten wird, um die Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) für das Projekt Shaakichiuwaanaan zu präsentieren (wie gemeldet in der Ankündigung vom 21. August PEA Highlights Shaakichiuwaanaan Project as a Potential North American Lithium Raw Materials Supply Base).Hr. Brinsden wird Investoren über die zentralen Ergebnisse der PEA informieren. Investoren, Analysten und Aktieninhaber haben die Möglichkeit, nach Abschluss der Präsentation von Herrn Brinsden über das F&A-Online-Portal des Online-Seminars Fragen zu stellen. Alternativ können Fragen im Voraus per E-Mail an die Investor Relations Manager des Unternehmens - Brad Seward (Australien/Asien) und Olivier Caza-Lapointe (Nordamerika/Europa) - gesendet werden.Das Online-Seminar beginnt um 8:30 Uhr Australian Western Standard Time / 10:30 Uhr Australian Eastern Standard Time / 20:30 Uhr Canadian Eastern Daylight Time (2:30 Uhr Mitteleuropäische Zeit) und wird etwa 45 Minuten dauern. Investoren, Aktieninhaber und Medienvertreter können sich über folgenden Link für die Teilnahme am Online-Seminar anmelden:https://www.bigmarker.com/read-corporate/Patriot-Battery-Metals-TSX-PMET-ASX-PMT-Preliminary-Economic-Assessment-PEA-Confirms-Shaakichiuwaanaan-Project-as-a-Future-North-American-Lithium-Raw-MIm Interesse von Investoren in nordamerikanischen Zeitzonen wird eine Aufzeichnung des Online-Seminars über die Website und Social-Media-Plattformen von Patriot veröffentlicht werden.Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das sich in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, befindet und ganzjährig über eine Straße zugänglich ist und in unmittelbarer Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan 1 Die Mineralressourcenschätzung für Shaakichiuwaanaan (CV5&CV13) (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 27. Juni 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine Wirtschaftlichkeit aufgezeigt haben., die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.KEN BRINSDENKenneth Brinsden, President, CEO, & Managing DirectorBrad SewardVice President, Investor RelationsT: +61 400 199 471E: nicholas@readcorporate.com.auNicholas Read - Australian media inquiriesRead CorporateTel: +61 419 929 046-E: bseward@patriotbatterymetals.comOlivier Caza-LapointeHead, Investor Relations - North AmericaT: +1 (514) 913-5264E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!