SPDR: Bestände erreichen 860 Tonnen in KW35, Preis hält 2.500 $

In der 35. Kalenderwoche blieb der weltweit größte Gold-ETF, SPDR Gold Trust für die meiste Zeit unverändert, konnte allerdings zum Ende der Woche noch ein Paar Zuflüssen verzeichnen und die Marke von 860 Tonnen durchbrechen.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 862,74 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 856,12 Tonnen gewesen. Über das Wochenende und bis einschließlich Mittwoche behielten die Bestände ihren Stand vom Freitag. Zum Donnerstag stieg der Bestand dann um 1,15 Tonnen und am Freitag sogar um 5,47 Tonnen.Der Goldpreis pro Unze des SPDR fiel in der letzten Woche etwas ab, konnte aber das Niveau von 2.500 Dollar halten. Der Wochenhöchststand lag bei 2.518,10 Dollar im Vergleich zu 2.529,75 Dollar in der Vorwoche.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 26. August: 856,12 Tonnen• 27. August: 856,12 Tonnen• 28. August: 856,12 Tonnen• 29. August: 857,27 Tonnen• 30. August: 862,74 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de