Gold mit Rekordhoch zum Wochenauftakt

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Nachdem der Beitrag von Silber aus der vorangegangenen Woche am Freitag so einen Anklang fand. Siehe dazu die Analyse vom 13. September ; wollen wir zum heutigen Wochenauftakt doch direkt den Goldpreis unter die Beschau nehmen. Denn Höchststände fordern Aufmerksamkeit und schaffen auch Fragen rund um die weitere Entwicklung. Dazu mehr nach dem langfristigen Monatschart des edlen Metalls.Durch die Verteidigung des Aufwärtstrends, siehe dazu die letzte Analyse zum Goldpreis selbst vom 5. August , wurde zugleich der Monats-Pivot-Point ebenso erfolgreich verteidigt. Die Vorwoche stand hierbei im Glanz der Bullen mit neuem Höchstsand, welcher heute mit knapp 2.590 USD nochmals überboten werden konnte. Die neuen Monats-Pivot-Point erlauben dabei weiteres Potenzial bis 2.634 USD und im Ausdehnungsfall sogar bis 2.736 USD.Doch Obacht, ab Mittwoch tagen diverse Notenbanken bis zum Freitag. Den Anfang macht die US-FED, gefolgt von der BoE am Donnerstag sowie schließlich der BoJ am Freitagmorgen. Diese Termine dürften zweifelsfrei die Volatilität anheizen und Impulse setzen. Oberhalb der unteren Aufwärtstrendlinie sowie dem aktuellen Monats-Pivot-Point von 2.466 USD bleiben die Bullen dabei im Vorteil.Ein Abtauchen unter 2.466 USD könnte hingegen eine temporäre Schwächephase einleiten. Abgaben bis zunächst 2.360 USD sollten in der Konsequenz berücksichtigt werden. Im Kontext des Trendlinienbruchs könnten unterhalb der Unterstützung von 2.360 USD auch weitere Verluste bis 2.293 USD erfolgen. Spätestens dort sollten die Käufer den bis dahin erfolgten Korrekturimpuls auffangen können.Die weitere Entwicklung wäre dann anhand des Verhaltens von Gold rund um 2.293 USD abzuleiten. Der generelle Chart in jedem Fall angezählt und der Goldpreis nach den mehr als -11% ebenso im neutralen Bereich mit Schlagseite vorzufinden.Zum Wochenstart konnte direkt ein neues Rekordhoch markiert werden. Dies stärkt den Bullen. Oberhalb von 2.466 USD bleibt der generelle Aufwärtstrend intakt und weitere Verlaufshochs sollten einkalkuliert werden. Über 2.590 USD wären hierbei die Marken von 2.634 USD sowie dem folgend das Level bei 2.736 USD als nächste Zielzonen zu definieren.Der Aufwärtstrend ist stark und ausgeprägt. Daran könnte nur ein scharfer Rückgang unter 2.466 USD etwas ändern. In diesem Fall wäre ein erstes Verkaufssignal getriggert und dürfte zu weiteren Verlusten bis 2.360 USD führen. Unterhalb dessen wäre weitere Luft gen Süden bis zur tragfähigen Unterstützungszone um 2.293 USD einzukalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.