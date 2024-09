Marc Friedrich - Krise als Chance!?

Weltweite Krisen bestimmen die Schlagzeilen, das Finanzsystem gerät immer mehr in Unruhe. Marc Friedrich erwartet ein letztes Aufbäumen der großen Börsen. Anschließend sind sehr große Verwerfungen zu erwarten, die kluge Anleger nutzen und als seltene Gelegenheiten betrachten sollten. Der Fokus rückt hin zu Anlagen, die physisch oder mathematisch limitiert sind. Welche das sind, erfahren Sie im Interview.Marc Friedrich ist Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor (7 Bestseller in Folge), ausgewiesener Finanzexperte, gefragter Redner, YouTube-Star, bekannt aus Funk und TV, Vordenker, Freigeist und Honorarberater.Der studierte Betriebswirt erlebte 2001 den Staatsbankrott der argentinischen Regierung und dessen ruinöse Folgen für das Land und seine Bürger aus nächster Nähe mit. Seitdem beschäftigt er sich mit dem Geldsystem, Wirtschaftsgeschichte und Vermögenssicherung. Marc Friedrich berät strategisch seit über einem Jahrzehnt erfolgreich international Privatpersonen, Unternehmen, Spitzensportler, Schauspieler, Family Offices, Stiftungen und Pensionskassen zur Vermögenssicherung, Asset-Allokation und Krisenvorsorge.Seit 2006 baut er maßgeschneiderte, individuelle Strategien zur Vermögenssicherung für seine Kunden vom Privatanleger, Unternehmen bis hin zum Family Office. Und das weltweit!Marc Friedrich ist ein Vordenker, immer neugierig, in keiner Denkschublade verhaftet, kein Dogmatiker und weder Optimist noch Pessimist, sondern Realist! (Quelle: https://www.marc-friedrich.de)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Hinweis Redaktion: Marc Friedrich ist Referent (am Freitag, den 08.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.