Brent-OIL im Abwärtssog

Quelle Chart: stock3

Die Talfahrt beim Öl der Nordseeorte Brent scheint, ähnlich wie zuletzt treffend beim WTI zum 25. September bemerkt, in eine neue Runde gehen zu wollen. Aufgrund der jüngsten Abweisung am Widerstandsbereich von 76,01 USD sollte sich bei einem Verweilen unterhalb der gegenwärtig umkämpften Unterstützung von 71,85 USD weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der Marke von 68,33 USD sowie in weiterer Folge bis 65,28 USD eröffnen. Die Bären blieben folglich weiter am Ball und der Abwärtssog dürfte anhalten.Einzig eine Stabilisierung auf aktuellem Niveau könnte Hoffnung schüren. Sollte sich der Preis dementsprechend um 71,85 USD fangen und über das Hoch vom Montag bei 73,52 USD ansteigen können, wäre durchaus wieder Reaktionspotenzial bis 76,01 USD gegeben. Ein Ausbruch über 76,86 USD dürfte sogar den Bias wieder positiv gestalten.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.