Anstieg der SPDR-Bestände setzt sich in KW 40 fort

In der 40. Kalenderwoche konnte der weltweit größten Gold-ETF, SPDR Gold Trust wieder einen Zuwachs bei seinen Beständen melden, jedoch konnte das Wochenhoch erneut nicht gehalten werden.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 876,26 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 871,94 Tonnen gewesen. Über das Wochenende veränderten sich die Bestände zunächst nicht. Am Dienstag folgte ein Anstieg um 2,88 Tonnen, der sich am Mittwoch fortsetzte. Am Donnerstag stiegen sie nochmals um 2,58 Tonnen auf den Wochenhöchststand, bevor sie am Freitag um 1,14 Tonnen sanken.Der Preis für die Unze SPDR-Gold fiel im Vergleich zur Vorwoche. Am Ende der 39. Kalenderwoche lag er bei 2.661,85 $, am vergangenen Freitag bei 2.650,05 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 30. September: 871,94 Tonnen• 01. Oktober: 874,82 Tonnen• 02. Oktober: 874,82 Tonnen• 03. Oktober: 877,40 Tonnen• 04. Oktober: 876,26 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de