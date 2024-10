Vulcan Energy Resources erreicht wichtigen Schritt zur Umsetzung der Fremdfinanzierung für Phase Eins

Sydney - Vulcan Energy Resources Ltd. (ASX: VUL) (FRA: VUL) (OTCMKTS: VULNF) freut sich, ein Update zum Fremdfinanzierungsprozess des Unternehmens für Phase Eins des ZERO CARBON LITHIUM(TM)-Projekts ("das Projekt") bereitzustellen.- Erhebliche Fortschritte bei der Finanzierung der ersten Phase des Vulcan-Projekts mit der Strukturierungsgruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank ("EIB"), den Exportkreditagenturen ("ECAs") Bpifrance Assurance Export, Export Development Canada, Export Finance Australia und SACE sowie den Strukturierungsbanken ABN AMRO, ING, Natixis und UniCredit.- Der nächste Schritt ist die Ausweitung des Kreditpools auf andere Geschäftsbanken (die "Bankengruppe"), was einen wesentlichen Fortschritt bei der Finalisierung des Schuldenbeschaffungsprozesses von Vulcan darstellt.- Vulcan und sein Berater BNP Paribas erwarten aufgrund der umfassenden Marktsondierung und regelmäßiger Gespräche mit den Banken ein starkes Interesse des breiteren Geschäftsbankenmarktes.- Ein aktualisiertes Schuldenpaket, das die Ergebnisse der Verhandlungsphase mit der Strukturierungsgruppe enthält, wurde an die Strukturierungsgruppe und die Bankengruppe ausgegeben. Dieses Paket enthält detaillierte und aktualisierte Due-Diligence-Berichte, die von den unabhängigen technischen, ökologischen und sozialen Beratern, Marktberatern, Rechtsberatern, Versicherungsberatern und Steuerberatern der Kreditgeber erstellt wurden.- Das starke Engagement der EIB, der Exportkreditagenturen und der Strukturierungsbanken in dieser Verhandlungsphase unterstreicht die Bedeutung des integrierten Lithium- und erneuerbaren Energieprojekts von Vulcan sowohl für die Belastbarkeit der europäischen Lieferkette für kritische Rohstoffe für Elektrofahrzeuge als auch für die europäische Energiewende.- Vulcan strebt an, bis zum Jahresende Kreditgenehmigungen zu erhalten und Schuldzuweisungsverpflichtungserklärungen zu unterzeichnen, und strebt die Unterzeichnung der Finanzdokumentation im ersten Quartal 2025 an.Managing Director und CEO Cris Moreno erklärte: "Dieser entscheidende Schritt auf dem Weg zur Sicherung der Finanzierung der ersten Phase des Vulcan-Projekts stellt einen wichtigen Meilenstein in unserem Ziel dar, Europas führender integrierter Produzent von Lithium und erneuerbarer Energie zu werden.""Während wir den Kreditpool um zusätzliche Geschäftsbanken erweitern, sind wir weiterhin zuversichtlich, dass das starke Interesse und die Unterstützung, die wir bisher erhalten haben, zu einem erfolgreichen Abschluss unseres Fremdfinanzierungsprozesses führen werden, sodass wir die Umsetzung der grünen Energie- und Mobilitätswende in Europa beschleunigen können."*Um Tabellen und Abbildungen anzuzeigen, besuchen Sie bitte: https://abnnewswire.net/lnk/WI18PJJ7Das 2018 gegründete ZERO CARBON LITHIUM(TM)-Projekt von Vulcan Energy Resources Ltd. (ASX: VUL) (FRA: VUL) (OTCMKTS: VULNF) zielt darauf ab, die Lithiumproduktion zu dekarbonisieren, indem das weltweit erste duale Unternehmen für Lithiumchemikalien und erneuerbare Energien mit Netto-Null-Treibhausgasemissionen entwickelt wird.Australien: Judith Buchan, Kommunikationsleiter APACjbuchan@v-er.eu61 411 597 326Internationales: Annabel Roedhammer, Vizepräsident Kommunikationaroedhammer@v-er.eu49 (0) 1511 410 1585Rechtsberater Deutschland: Dr Meinhard Groddemgrodde@v-er.eu