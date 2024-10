SPDR: Bestände auf Jahreshoch, Goldpreis auf Allzeithoch in KW 42

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust erreichten in der 42. Kalenderwoche trotz einiger Pausen ein neues Jahreshoch und lagen am vergangenen Freitag so hoch wie seit September letzten Jahres nicht mehr.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 888,63 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 877,98 Tonnen gewesen. Bereits über das Wochenende stiegen die Bestände um 2,59 Tonnen. Am Dienstag folgte dann ein Sprung um 4,02 Tonnen, wo sie in den nächsten Tagen verharrten. Erst am Freitag beendete der Goldfonds seine Verschnaufpause und legte erneut um 4,04 Tonnen zu.Auch der Preis für die Unze SPDR-Gold stieg in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch und erreichte mit 2.712,50 $ am Freitag erstmals die Marke von 2.700 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 14. Oktober: 880,57 Tonnen• 15. Oktober: 884,59 Tonnen• 16. Oktober: 884,59 Tonnen• 17. Oktober: 884,59 Tonnen• 18. Oktober: 888,63 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de