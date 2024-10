Platin liefert im Big-Picture durchaus Potenzial

Quelle Chart: stock3

Das Industrie- und Edelmetall Platin stand bereits zu Monatsbeginn am 8. Oktober hier auf den GoldSeiten detailliert im Fokus und ist, in diesem Jahr einmal wieder, ein Bestandteil meines Beitrags zum Messemagazins der Rohstoff- und Edelmetallmesse in München. Dort nicht aufgeführt ist dieser nachfolgende Big-Picture-Chart zum Metall und jener Untertassenformation mit Charme. Hierbei tut sich langsam aber sich etwas. Wichtig ist die Etablierung im vierstelligen Bereich sowie der Anstieg über 1.100 USD per Monatsschluss. Gelingt dies, dürften weitere Zugewinne bis 1.195 USD und in Richtung 1.330 USD wohl nur eine Frage der Zeit sein.Ein nahendes Umkehren mitsamt abermaligem Abtauchen in den dreistelligen Kursbereich könnte hingegen für einen nochmaligen Rückwärtslauf bis 943 USD oder gar rund 900 USD sorgen. Wirklich kritisch wäre es jedoch erst bei Notierungen unterhalb von 832 USD.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.