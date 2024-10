Palladium nimmt Kurs auf entscheidende Widerstände

Quelle Chart: stock3

Das Industrie-, Edel- und Weißmetall Palladium tendiert, wie in der jüngsten Analyse vom 12. September erwartet, weiterhin stabil aufwärts. Der Aufwärtstrend seit Anfang August ist intakt und weitere Preissteigerungen in Richtung der entscheidenden Widerstandszone von 1.100 bis 1.130 USD erscheinen wahrscheinlich. Dort könnte es zu einer temporären Gegenbewegung kommen, bevor über 1.130 USD mittelfristiges Folgepotenzial entstehen dürfte.Rücksetzer unter das Level von 1.039 USD sollten vermieden werden. Kommt es dazu, wären weitere Verluste denkbar. Abgaben in Richtung 1.000 USD und dem dortigen Unterstützungsbereich von 997 USD wären in der Folge anzunehmen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.