Indonesien: Goldschmuck im Oktober Haupttreiber der Inflation

Steigende Preise für Goldschmuck waren im Oktober mit einem Anstieg von 0,08% gegenüber September der Haupttreiber der Inflation in Indonesien. Der inländische Preisanstieg steht im Einklang mit dem Aufwärtstrend der internationalen Goldpreise und durchbricht eine Deflationsphase, die im Mai begann, heißt es bei Jakarta Globe . Im Jahresvergleich erreichte die Inflation 1,71%, mit einem Anstieg von 0,81% seit Jahresbeginn, so Amalia A. Widyasanti, amtierende Leiterin des indonesischen Statistikamtes (BPS). "Goldschmuck, Teil der Kategorie persönliche Pflege und andere Dienstleistungen, trug mit 0,06% am meisten zur Inflation im Oktober bei", sagte Amalia A. Widyasanti am Freitag auf einer Pressekonferenz im BPS-Hauptsitz in Jakarta.Amalia erklärte, dass sich die diesjährige Goldpreisentwicklung von den vergangenen Jahren unterscheide. In der Vergangenheit war Goldschmuck im Jahr 2022 fünfmal und im Jahr 2023 dreimal deflationär. Seit September 2023 ist der Goldpreis jedoch wieder gestiegen und erreichte im Oktober 2024 seinen Höhepunkt. Der weltweite Anstieg des Goldpreises ist auf die wirtschaftliche Unsicherheit und die erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagen inmitten der Marktvolatilität zurückzuführen.Die Ökonomin der Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, erklärte, dass unter den derzeitigen Bedingungen eine erneute Deflation unwahrscheinlich sei, da es an wichtigen preissenkenden Faktoren mangele. Sie betonte die Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen, um die Kaufkraft der Verbraucher zu erhalten, was die Inflationsstabilität fördern würde. "Angesichts der niedrigen Inflation sollte sich die Regierungspolitik darauf konzentrieren, die Kaufkraft zu stärken und Anreize zu schaffen, insbesondere in arbeitsintensiven Sektoren", fügte sie hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de