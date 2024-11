AngloGold Ashanti - das war ein Satz mit X

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. konnte im Hinblick zur letzten Analyse vom 18. Juli zwar einen Anstieg über das Niveau von 30,00 USD je Anteilsschein erzielen. Allerdings im Anschluss daran keine weitere Performance generieren. So drehten die Notierungen nach dem Reaktionshoch bei 32,57 USD wieder gen Süden. Auch der jüngste Versuch, sich über der runden Marke von 30,00 USD zu etablieren, scheiterte. In Kürze wird es dabei jedoch spannend. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Das mehrmalige Scheitern, den Bereich von 30,00 USD nachhaltig zu überwinden, lastet auf der Aktie. Die jüngsten Verluste können zweierlei Konsequenzen mit sich bringen. Einerseits könnte der Rücklauf der buchstäblichen Kraftschöpfung dienen, um in weiterer Folge im Nahbereich von 26,00 USD an der Aufwärtstrendlinie seit März dieses Jahres wieder aufzudrehen. Die weitere Ausrichtung wäre dann wohl klar, nämlich nochmals ein Anstieg in Richtung des Levels von 30,00 USD zu vollziehen erscheint wahrscheinlich.Dennoch kommt es genau an diesem Level darauf an, weitere Stärke zu beweisen. Denn neben dem letzten Reaktionshoch vom Sommer bei 32,57 USD wäre insbesondere der Widerstand von 38,31 USD von Interesse der mittelfristig bullisch ausgerichteten Anleger. Andererseits kann auch eine Unterschreitung der mittelfristigen Trendlinie nicht ausgeschlossen werden. Dies wäre besonders bei einem Rückgang unter die Kreuzunterstützung von 25,50 USD zu erwarten.Sollte es dazu kommen, müssten weitere Verluste über 24,19 USD bis mindestens 22,92 USD eingeplant werden. Da die Trendstruktur in diesem Fall deutlich gebrochen wäre, sollte eine Ausdehnung der Verluste berücksichtigt werden. Unterhalb von 22,92 USD wäre überdies ein größeres Verkaufssignal gegeben. Diesem Szenario wenden wir uns im Fall dieser Worst-Case-Entwicklung zu gegebenen Zeit zu. Denn gegenwärtig ist klar der noch intakte Aufwärtstrend zu präferieren.Die jüngsten Rücksetzer könnten in Kürze bereits ihr Ende finden. Sollte die Aktie daher rund um den Bereich von 26,00 USD wieder aufdrehen, sollten neuerlich anziehende Notierungen bis 30,00 USD je Anteilsschein einkalkuliert werden. Kommt es zu einer nachfolgenden Etablierung darüber, wäre mittelfristiges Potenzial bis 38,31 USD gegeben.Die laufende Abwärtsbewegung könnte noch an weiterer Fahrt gewinnen. Denn die eingeschlagene Richtung dürfte sich bei einem Bruch der Kreuzunterstützung rund um 25,50 USD beschleunigen. In einer weiteren Impulswelle müssten dabei Abgaben bis 24,19 USD und darunter bis 22,92 USD eingeplant werden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.